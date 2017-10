Cangurul lingvist, la a treia ediţie

Cangurul lingvist, la a treia ediție

Joi, în toate școlile din țară, va avea loc ediția a treia a competiției școlare Cangurul lingvist - secțiunea engleză-germană. Concursul este organizat de Ministerul Educației, Fundația pentru Integrare Europeană SIGMA și Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație, cu sprijinul Ambasadei Germaniei și al Consiliului Britanic. Până ieri, la secțiunea engleză - germană, s-au înscris 53.000 de elevi din clasele III-XII, din 1.020 de școli din țară. Concurenții vor rezolva în 60 de minute un test grilă care solicită cunoștințe de limbă și civilizație, cultură generală, antrenând în același timp viteza de reacție, perspicacitatea, intuiția, creativitatea. Subiectele, grupate pe niveluri de învățământ, conțin 40 de întrebări cu grade progresive de dificultate. În cadrul fiecărei secțiuni, sunt propuse simultan diferite întrebări în două limbi, concurenții putând opta la fiecare întrebare pentru o limbă sau alta. Noutatea din acest an o constituie testele gândite pentru elevii din clasele III-IV, care au ca punct de plecare o poveste foarte cunoscută în rândul copiilor. De asemenea, începând din acest an, concurenții vor avea posibilitatea să-și vizualizeze foaia de răspuns prin intermediul parolei completate în ziua concursului. Astfel, își vor putea descoperi răspunsurile corecte sau incorecte, beneficiind și de o analiză a modului lor de lucru. Toți participanții vor primi ca premiu de participare câte o revistă conținând subiectele de concurs, o diplomă, jocuri și alte materiale atractive. Câștigătorii la nivel național, stabiliți in urma unei probe de baraj, sunt recompensați cu excursii în Europa și tabere în România.