Când va fi lansat al șaselea sezon al serialului 'Game of Thrones'

Ştire online publicată Vineri, 08 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Este vorba de un sezon foarte special, având în vedere că va fi prima dată când adaptarea pentru televiziune va devansa ceea ce este publicat în cărțile lui George R.R. Martin pe care se bazează scenariul serialului.Recent, scriitorul a afirmat că nu a reușit să termine la timp volumul șase al celebrei sale saga 'The Winds of Winter', "Cântec de Gheață și Foc", după care este realizat serialul HBO. George R.R. Martin a sperat să poată transmite romanul către editori la sfârșitul anului 2015, urmând ca partea a șasea a seriei "Cântec de Gheață și Foc" să fie publicată la începutul acestui an.