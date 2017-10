Când va avea loc Târgul Internaţional Gaudeamus

Când va avea loc Târgul Internațional Gaudeamus

Cel mai longeviv și mai îndrăgit eveniment dedicat cărții din România, va avea loc în perioada 18 - 22 noiembrie, în Pavilionul Central Romexpo din București. Este vorba de cea de-a XXII-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus - Carte de învățătură.De foarte mulți ani, Târgul Internațional Gaudeamus - Carte de învățătură este un reper atât pentru specialiștii din branșă, cât și pentru publicul larg. Gaudeamus are un loc bine definit în calendarul cultural și în conștiința publicului, dovadă stând cei peste 100.000 de vizitatori care îi trec pragul în fiecare an, potrivit organizatorilor.Târgul Internațional Gaudeamus este organizat de Radio România din 1994 și reunește într-un spațiu expozițional de aproximativ 14.000 de metri pătrați oferta a peste 400 de edituri românești și străine, tipografii, instituții de învățământ, centre și institute culturale, instituții mass-media, agenții de difuzare de carte, firme multimedia, agenții literare, organizații non-guvernamentale cu profil cultural și educațional, asociații profesionale, librării și biblioteci.Târgul Internațional Gaudeamus devine în toamna fiecărui an centrul pieței editoriale și al vieții culturale din România. Deopotrivă expoziție de carte și cafenea literară, târgul propune un maraton de peste 600 de evenimente culturale la fiecare ediție.Târgul își deschide anual porțile expozanților și vizitatorilor din străinătate, oferind cadrul ideal de întâlnire între personalitățile străine invitate și public, dar și între specialiștii din industria cărții, autori, editori, traducători, ilustratori de carte, agenți și critici literari.