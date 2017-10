Când se deschide noul an şcolar

Când se deschide noul an școlar

Ministrul Educației a anunțat, în data 3 septembrie, că noul an școlar va începe la 17 septembrie, ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea părinților, dar și pentru că, astfel, va fi o săptămână în plus pentru pregătirea unităților de învățământ. Anul școlar 2012-2013 ar fi trebuit să înceapă, potrivit calendarului anunțat inițial de Ministerul Educației, la 10 septembrie, cu primul semestru programat până în 21 decembrie. Fiecare școală va decide asupra datei când organizează festivitatea de deschidere a noului an de învățământ, fără ca Ministerul Educației să facă vreo recomandare în această privință, a precizat ministrul Ecaterina Andronescu. „Fiecare școală va decide asupra datei festivităților de deschidere a noului an școlar. Nu facem nicio recomandare în acest sens”, a spus ministrul Educației. Mai mulți profesori s-au arătat nemulțumiți de intenția conducerii unității de învățământ în care predau de a-i aduce la școală în ziua de sâmbătă, 15 septembrie, pentru festivitatea de deschidere a noului an. „Mergem la școală în fiecare zi, dar nu sâmbătă sau duminică, decât dacă ne vor fi plătite aceste zile”, se arată într-un comunicat al unui grup de profesori. Întrebată dacă profesorii pot fi obligați să meargă la școală sâmbătă, 15 septembrie, ministrul Educației a precizat că o decizie în acest sens trebuie luată la nivelul fiecărei unități de învățământ.