Când mama e profesoară, nicio olimpiadă nu-i grea!

Cam așa s-ar putea spune despre Andrei Ionuț Granat, care, deși este doar clasa a IV-a, a avut curajul să participe la faza județeană a Olimpiadei de informatică pentru clasa a V-a, unde a obținut locul I.Elev al Liceului Teoretic „Callatis”, Andrei a participat până în prezent la concursuri de matematică și de limba și literatura română sub îndrumarea învățătoarei Mariana Neculăeș, prilej cu care a obținut diverse premii.De data aceasta, va reprezenta Constanța, alături de lotul județului, la Olimpiada națională de informatică, programată a se desfășura la Sibiu, la finele lunii viitoare.Performanța a fost posibilă datorită îndrumării oferite de profesoara de informatică Mihaela Pilat, nimeni alta decât mama lui Andrei. „Deși am mai avut elevi care au obținut performanțe de acest gen, de această dată am fost mult mai pătrunsă de rolul de antrenor”, mărturisește prof. Pilat.