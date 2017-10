Când fotbaliştii devin repere identitare pentru tânăra generaţie

Când fotbaliștii devin repere identitare pentru tânăra generație

Reacțiile de-a dreptul ofensatoare ale tinerilor și, în particular, ale elevilor invitați la diverse evenimente culturale provocate de instituții bine intenționate în a le șlefui bunul gust demonstrează că viitorul lor a părăsit spiritualitatea și a intrat în derizoriu.Vineri, 25 ianuarie, Biblioteca Universității „Ovidius” va găzdui o dezbatere despre rolul modelelor spirituale, organizată de prof. Anastasia Dumitru, scriitor și dascăl constănțean care încă mai speră că tinerii se pot întoarce la valori. „Noi vedem că este o problemă în educație și de aceea încercăm să le oferim tinerilor și o soluție”, declara, ieri, pentru „Cuget Liber” prof. Dumitru.Printre evenimentele editoriale programate cu acest prilej se numără și lansarea revistei semestriale de cultură „InterArtes”, publicație ce își propune să înlesnească „accesul la cultură și la educație prin crearea unui cadru propice comunicării creative și eficiente”. În cele 176 de pagini, revista semestrială găzduiește semnături cunoscute în spațiul pontic, discursuri despre diaspora, dar și despre literatură, un portret de autor, dar și un interviu, precum și două anchete, una dintre ele foarte interesantă, în rândul liceenilor, sub semnătura Nastasiei și Mirelei Savin.Având la bază un eșantion de aproximativ 500 de tineri cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, autoarele studiului și-au dorit să identifice cu ce ne mai mândrim că suntem români, cine suntem noi sau de ce nu ne găsim reperele spirituale. „Probabil simțindu-se în siguranță sub anonimat, elevii au fost cât se poate de sinceri, iar rezultatele extrem de dureroase”. Și când a afirmat acest lucru, prof. dr. Anastasia Dumitru s-a referit la răspunsurile surprinzătoare pe care le-au oferit cu privire la oamenii de știință, români, recunoscuți la nivel mondial: Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Gigi Becali ori Inna. Iar posturile de televiziune care pun accent pe identitatea națională sunt Prima Tv, Pro Tv și Kiss Tv, serialul „Pariu cu viața” fiind la loc de cinste. De asemenea, întrebați dacă părinții pot reprezenta un model pentru ei, s-a constatat că rolul acestora se diminuează drastic începând chiar din gimnaziu. Concluzia: „Absența unei implicări directe și active a părinților în procesul educației dublate de imposibilitatea școlii de a umple golul lăsat de absența părinților lasă loc televiziunii. Răspunsul onest al elevilor, conform căruia își găsesc modelele la Tv, ne-a făcut să ne gândim la faptul că astăzi ei au alte așteptări și pentru că tehnologia evoluează cu o rapiditate încât ceea ce este nou acum poate să devină vechi în cinci minute”, mai afirmă inițiatoarele studiului.În tot acest context maladiv, Clubul InterArtes rămâne fidel crezului său: „o națiune fără cultură este una fără viitor. Nu vom găsi calea din hățișul actual decât prin educație, prin cultură și prin crearea de locuri pentru comunicare în spiritul inter”.