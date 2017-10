Când ajung abecedarele la elevii de clasa întâi

1

ce binee !!!

O ce veste minunata ne da Perhaita ( pentru ea ) In loc sa faci spume in articol ca ne apropiem de jumatatea anului scolar si nu avem manuale,tu idealist-o ne prezinti asta ca pe o bucurie.Te banuiesc ca agent PSD in presa ( ai si alte osanale la activ,mai ales pro ,,realizari,,ale lui Mazare) sau visul tau este de a face parte din nimfele catarate pe carele alegorice ale lui Raducu?