Când a minţit Răducu Popescu? Inspectorul general şi-a „decapitat“ adjunctul

Când a mințit Răducu Popescu? Inspectorul general și-a „decapitat“ adjunctul

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectorul școlar general adjunct Adriana Oprea a fost demis, vineri, din această funcție de către șeful ISJ Constanța, Răducu Popescu. Zvonurile privind această „decapitare“ existau însă de mai multă vreme, cu toate că Popescu infirmase, în mod categoric în urmă cu câteva zile, pentru „Cuget Liber“, că ar avea de gând să facă o asemenea mutare.De câteva zile, se vorbea prin birourile dar și pe holurile ISJ Constanța că se pregătește demiterea inspectorului general adjunct Adriana Oprea, dar și a celuilalt adjunct, Mircea Vrană, ambii susținuți politic la momentul numirii de PNL. Motiv pentru care l-am întrebat pe prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, dacă schimbarea celor doi adjuncți liberali în timpul sesiunii de examen nu ar aduce prejudicii imaginii Inspectoratului Școlar Județean Constanța. „Nu am de gând să-i schimb, dar de ce nu o întrebați pe doamna Oprea?”, a venit răspunsul categoric.Plângeri la poliție și ISJPusă în fața acestei probleme, prof. Adriana Oprea a recunoscut în mod deschis că se fac presiuni asupra ei pentru a-și da demisia, motivul aparent banal invocat fiind un calificativ slab pe care l-ar fi dat în urma unei inspecții unei învățătoare „cu influență”Aceasta ne-a pus la dispoziție un document din care rezultă că învățătoarea Nicoleta Dincu, de la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”, o reclamă pentru purtare abuzivă. „Acesta cred că este motivul invocat pentru demiterea mea”, ne declara în urmă cu trei zile prof. Oprea.Scandalul dintre cele două nu s-a oprit însă doar la o plângere depusă la ISJ, fostul inspector adjunct reclamând-o la rândul ei pe învățătoare la Poliție. Din plângerea depusă de prof.Oprea am reținut că s-a prezentat la Colegiul Pedagogic în calitate de șef al Comisiei de disciplină ca urmare a sesizărilor părinților care reclamau „stilul de muncă nepedagogic al doamnei învățătoare, haotic”. Fostul inspector a asistat la orele învățătoarei Nicoleta Dincu, după care a urmat o discuție la care au asistat prof. Anamaria Ciubotaru, directorul colegiului, și Tatiana Tunaru, șef Comisie învățători. „Discuția s-a dorit să fie colegială și profesională, în care s-au discutat lucruri constatate la ore. Citind reclamația (depusă la Inspectoratul Școlar de învățătoare - n.r.) mai departe, am constatat că totul a luat o întorsătură neașteptată, fiind acuzată de limbaj inadecvat. (…) Citind mai departe afirmațiile doamnei Dincu, mi-am adus aminte de amenințarea doamnei prin care a spus că dacă nu primește calificativul foarte bine va apela la prietenul (iubitul) ei, un cunoscut ziarist și va lupta din răsputeri să supraviețuiască. Menționez că nu eu fac decizii de numire/demitere din învățământ. Tot timpul (de 3 ore) doamna învățătoare m-a provocat să-mi pierd cumpătul, afirmând că ne înregistrează”, am mai reținut din plângerea depusă la IPJ.Răducu Popescu: „Decizia nu îmi aparține“Învățătoarea Nicoleta Dincu a fost sancționată cu avertisment la sfârșitul lunii ianuarie de către con-siliul profesoral, întrucât la secreta-riatul Colegiului Pedagogic nouă părinți, din cei 15 care și-au retras copiii din clasă, au depus sesizări care au condus la o investigație.Am încercat să o contactăm telefonic pe învățătoarea Nicoleta Dincu pentru a-i solicita un punct de vedere, dar nu a răspuns. Prof. Anamaria Ciubotariu, directorul Colegiu-lui Pedagogic, nu a putut face declarații, fiind într-un centru zonal de evaluare pentru Bacalaureat.Întrebat, ieri, dacă a avut un motiv anume pentru a o demite pe prof. Adriana Oprea, inspectorul general Răducu Popescu a declarat că a avut o colaborare foarte bună cu dânsa și s-a integrat bine în echipa de la ISJ, iar decizia aparține Ministerului Educației. Noul inspector general adjunct este prof. Irinela Nicolae.