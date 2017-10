Campusurile din mediul rural, soluţia ridicării nivelului învăţământului

Campusurile din mediul rural, soluția ridicării nivelului învățământului

10 Februarie 2009

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că este important ca în acest an școlile care nu au obținut aviz sanitar să primească resurse financiare pentru a-și rezolva problemele. „Au fost mai multe plăți restante în anul 2008, adică lucrări care au fost realizate, sume care au fost facturate și din păcate nu au putut fi achitate. Chiar săptămâna aceasta, Guvernul a plătit șase milioane de lei. Pentru anul 2009, odată ce bugetul va fi aprobat, avem o serie de activități legate de investiții și vrem să realizăm ceea ce considerăm prioritar (...). Din punctul meu de vedere, este absolut important ca cele 2.000 de școli care nu au avut aviz sanitar în acest an la nivel național trebuie să primească primele resurse financiare în așa fel încât să încercăm, dacă este posibil, chiar până la începutul acestui an școlar să le scoatem din această categorie. Dacă nu va fi cu putință până la începutul acestui an școlar, măcar până la începutul anului următor”, a spus Ecaterina Andronescu. Aceasta a mai precizat că înființarea campusurilor școlare reprezintă una dintre prioritățile ministerului. „De asemenea, sunt 64 de campusuri școlare care se află în așteptare, iar cele mai multe sunt în mediul rural. Trebuie să vedem aceste campusuri ca pe niște surse care să ridice nivelul învățământului rural. Adică locuri în care să avem și școală și bibliotecă, cu dotările corespunzătoare”, a mai spus Ecaterina Andronescu.