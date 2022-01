„Câmpeanu este omul-foarfece pentru Educație!”

Într-o postare făcută publică pe Facebook în urmă cu o oră, deputatul USR Plus Filip Havârneanu îl etichetează pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, drept „omul-foarfece" pentru Educaţie, ca urmare a eliminării olimpiadelor la română, istorie şi engleză din calendarul concursurilor pentru acest an şcolar.„Domnul ministru, olimpic la nimicul făcut pentru învățământul românesc, mai scoate o bombă din ghiozdanul clanului liberal și elimină olimpiadele la română, istorie și engleză. Acest închipuit cu partidul lui care ridică de poză coliva lui I.G. Duca, mimând respectul față de istorie, anulează performanța copiilor la o disciplină care ține despre identitatea noastră ca popor.Într-o țară în care în 2021 analfabetismul funcțional depășea 50%, acest ministru renunță la concursul de excelență la limba noastră maternă, dar nu are o problemă cu olimpiada la limba maghiară de exemplu, discriminând elevii ași la limba română, care ar putea să dea lecții autentice tuturor angajaților pe pile, din ministere,din coaliția PNL-PSD-UDMR, care au nevoie de asistenți pentru a scrie o demisie.Domnule Câmpeanu, ce mai vreți să mai luați de la copii? Ce mai tăiați și ce le mai refuzați în țara asta?Ați desființat olimpiada la limba engleză pentru că efectiv nu suportați deschiderea Europeană, pentru că nu vă pasă decât să executați fidel la partid,la prima strigare.Am cerut cu colegii de la USR, bani pentru profesorii din sistemul preuniversitar, din mediul universitar, masă caldă în școli, dotări și depolitizarea sistemului de educație.Ați refuzat orice, ați luat de sărbători tot din banii educației copiilor, le furați și momentul în care pot să demonstreze că sunt de top la materii vitale. Sunteți omul-foarfece al educației și sper să vă tundă cineva funcția asta, că poate așa învățați ceva!”.