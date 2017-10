Campania „Donează sânge“ intră în şcoli

Campania „Donează sânge“ intră în școli

Sub moto-ul „Un necunoscut mi-a salvat viața! Și tu poți salva viața aproapelui tău”, ieri, la Arhiepiscopia Tomisului, s-a desfășurat prima etapă de evaluare a campaniei „Donează sânge!”, inițiată de Groove Hour, în parteneriat cu Institutul Național de Hematologie transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau“ și Arhiepiscopia Tomisului. Campania, derulată pe o perioadă de câțiva ani, își propune să sensibilizeze opinia publică în privința necesităților stringente de sânge pentru transfuzii. Cu acest prilej, directorul general al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța, dr. Alina Dobrotă, a declarat că, în urma campaniei, se constată o creștere a numărului de donatori, cu 250 de unități (persoane) mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Creștere este importantă, potrivit acesteia, cu atât mai mult cu cât nu este vorba despre recompense pentru cei care participă la aceste acțiuni civice. Însă, per ansamblu, dr. Dobrotă susține că modificările legislative, prin care criteriile de selecție s-au înăsprit, au dus la scăderea numărului de unități de sânge. Dr. Alina Dobrotă a mai specificat faptul că centrul și-a extins și activitatea în județ, un aport important al campaniei avându-l preoții din mediul rural, care au sprijinit acest demers. Totodată, pe anul 2008, se intenționează extinderea campaniei și în școli.