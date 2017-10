Calvarul din fiecare vară al cadrelor didactice constănţene: o catedră la oraş

10

vai, vai!

Rautatile naibii ce sunteti! Miha e buna cu voi si voi sunteti rai cu ea. De ce, de ce, de ce? Ori n-aveti ce face, ori vreti sa plece! Asta vreti, nu-I asa?

Răspuns la: Mai, mai, mai

Adăugat de : Of, of, of, 9 august 2016

Ce, ba, serios acum, aia e mai degraba dric! Si la piei satana, mai are si luminile pe spate in forma de cruce! stan a vazut-o inainte?!