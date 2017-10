Caligrafie chineză la malul mării

În cadrul Zilelor Porților Deschise, Clasa Confucius din Constanța a încercat să ofere tuturor celor interesați un motiv să dorească să știe mai multe despre China și cultura ei. Având în vedere numărul mare de persoane care au participat la atelierul de caligrafie chineză de sâmbătă, se pare că au și reușit. Evenimentul a fost deschis tuturor celor interesați, nu doar elevilor Clasei Confucius din Constanța. La atelier, au participat iubitori ai culturii chineze de toate vârstele, cea mai mică studentă a Clasei Confucius având doar câțiva anișori. Tehnica veche a caligrafierii chineze a fost predată celor prezenți de către Wang Xlao Giang, lector universitar în cadrul Universității din Beijing pentru Limbă și Cultură. Colaborare solidă româno-chineză La atelierul de caligrafie de sâmbătă, au fost prezenți și profesorii care au făcut acest curs posibil: din partea Institutului Confucius, prof. Song Shaofeng, director în cadrul Institutului de la Sibiu și profesor în cadrul Universității Beijing pentru Limbă și Cultură, și prof. univ. dr. Iolanda Țighiliu, director al Clasei Confucius din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. „Instituția Confucius e pe bază de colaborare între universități: Universitatea «Ovidius» din Constanța, Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu și Universitatea din Beijing, iar cel pe care îl interesează e liber să participe”, a declarat, pentru Cuget Liber, Song Shaofeng. Înființarea Clasei Confucius este rezultat al mai multor ani de negocieri. „Părem o floare exotică aici, la malul mării. Îmi place să cred, însă, că activitatea pe care am desfășurat-o de-a lungul acestui an să fi făcut mai cunoscută această instituție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iolanda Țighiliu. Chineză pentru toți Iolanda Țighiliu afirma, sâmbătă, că „răbdarea proverbială a chinezului își poate găsi rădăcinile și în aplecare spre caligrafie, care presupune concentrare, răbdare și perseverență”. Nu trebuie să fii neapărat chinez ca să înțelegi caligrafia lor, nu trebuie să fii nici filolog pentru a-ți dezvolta apetitul pentru cultura chineză. Andrei este arhitect și a venit la cursurile Clasei Confucius din curiozitate. „Căutam de ceva timp pe cineva să mă învețe chineză și, oricât aș fi întrebat, nimeni nu prea putea să mă ajute. Am venit din curiozitate, ca să zic așa, un prieten mi-a recomandat cursurile astea. E foarte interesant ce se face aici. E bine și că se plătește o singură taxă pe semestru, care e de doar 120 de lei”, ne-a spus Andrei, convins de alegerea făcută. Cine dorește să își aprofundeze studiile de chineză sau se gândește să dea culturii orientale abia acum o șansă se poate înscrie la cursurile Clasei Confucius, care au loc de trei ori pe săptămână.