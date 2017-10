„Califul Barză“, un spectacol cu actori şi păpuşi, reluat după doi ani

La Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța

„Califul Barză“, un spectacol cu actori și păpuși, reluat după doi ani

Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret desfășoară repetiții intense pentru un spectacol care nu s-a mai jucat la Constanța de doi ani și jumătate - „Califul Barză”. Întotdeauna energică și perfecționistă, Aneta Forna Christu semnează regia spectacolului, pe care îl vom putea vedea la sfârșitul săptămânii viitoare. Indicațiile Anetei Forna Christu sunt rostite ca un părinte care nu vrea să-și dojenească fiul, ci doar să-i arate calea cea bună. Atenți la sfaturile regizorului, actorii contribuie nu doar cu talent și energie, ci și cu propria viziune legată de spectacol, în așa fel încât acesta să fie o reușită. Spectatorii vor putea avea parte de o incursiune în lumea magică a Asiei, plină de aventură, cu povești în care misterul și ineditul te țin în suspans pe tot parcursul spectacolului. Cu câțiva ani în urmă, „Califul barză” a fost montat la Teatrul pentru Copii și Tineret de Daniel Stanciu, în scenografia Cristinei Pepino. „Fiind un basm oriental, cu un succes deosebit, spectacolul a plăcut întotdeauna publicului. Din păcate, pe parcurs au plecat mulți actori importanți ai teatrului, precum Gabi Monțescu, care îl interpreta extraordinar pe servitorul Abdulah, dar care este înlocuit de Daniel Minciună, un actor deosebit, care joacă extraordinar de frumos, Lucian Zaharia, care avea cea mai grea păpușă...”, ne spune Aneta Forna Christu. Dar, pentru că teatrului constănțean nu îi lipsesc actorii talentați, s-a luat decizia reluării spectacolului, echipa asumându-și toate dificultățile inerente unei producții noi. „Ne-am gândit că e păcat ca acest spectacol să stea la magazie, așa că am decis să îl reluăm, chiar dacă nu este deloc ușor. Acum aproape 10 ani, eu l-am interpretat pe Barbanaduk (unul dintre personajele din „Califul Barză - n.r.), iar acum a trebuit să îi prezint acest personaj unui foarte tânăr actor, Victor Petcu, și am descoperit că nu e deloc ușor. Păpușa pe care trebuie s-o mânuiască este imensă. Intrând pe scenă să-i arăt mișcarea, am descoperit că este o mare diferență între a te mișca tu însuți ca actor și a da viață unei păpuși enorme. Astfel că, din punct de vedere fizic, un păpușar se consumă mult mai rapid”, ne spune regizorul spectacolului. În același timp, Aneta Forna Christu ne mărturisește plăcerea cu care privește un spectacol în care jocul actorului se combină atât de bine cu păpușa căreia îi dă viață, cei doi intrând, astfel, într-o relație absolut firească. „De aceea sunt foarte bucuroasă că încă mai sunt lăsată și chemată să dăruiesc din experiența celor 52 de ani de teatru de păpuși, pentru a transmite, astfel, dragostea pentru a da viață obiectelor, cârpelor, care nasc păpuși, personaje. Este atât de simplu să iei un pahar cu mâna ta și atât de complicat să-l iei cu mâna păpușii!”. Publicul va putea vedea, săptămâna viitoare, un spectacol complex în care va întâlni, în aceeași măsură, păpușari și actori. Din distribuția spectacolului vor face parte: Adrian Bădilă, Dan Minciună, Daniela Manolache, Clara Ghiuvelechian, Tiberiu Roșu, Ion Ciolan, Rovena Paraschivoi, Claudia Zaharia, Magda Baciu, Victor Petcu și Ioana Bîrcă.