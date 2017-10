„California Dreamin’“ reprezintă România la Londra

Sâmbătă, 11 Aprilie 2009.

România participă la Festivalul de film New Europe cu o selecție de șase scurtmetraje care vor fi prezentate pe 25 aprilie la Edinburgh și cu filmul „California Dreamin’“ al lui Cristian Nemescu, care va putea fi vizionat la Londra pe 6 mai. Acest festival își propune să pună în competiție cele mai bune producții cinematografice din țările care s-au alăturat Uniunii Europeane în 2004 și 2007. În cadrul ediției din acest an vor fi prezentate filme din Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, Lituania, Ungaria, Polonia și România. Printre scurtmetrajele românești care vor putea fi vizionate în cadrul festivalului se numără: „Lecția de box” de Alexandru Mavrodineanu, „Megatron” al lui Marian Crișan, „La drumul mare” al lui Gabriel Sârbu și „Valuri” regizat de Gabriel Sitaru. Toate aceste producții cinematografice au fost selectate de Mihai Chirilov, di-rectorul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Lungmetrajul care va reprezenta cinematografia românească la Londra este inspirat de un fapt real petrecut în timpul războiului din Kosovo. Producția este, după părerea criticilor, o comedie neagră despre fascinația românilor pentru „visul american”. Filmul a fost premiat cu distincția „Un certain regard”, la Cannes în 2007. Pascale Ferran, președintele juriului, a spus despre acest film ca este de departe cel mai liber și captivant film pe care l-a văzut în cele zece zile de festival din ediția din 2007.