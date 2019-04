Calificate la olimpiade naţionale! Elevele model ale Liceului "Lucian Blaga"

Calificate la olimpiade naționale! Elevele model ale Liceului "Lucian Blaga"

Este vremea olimpiadelor, iar cei mai pregătiți elevi se întrec să-și obțină rezultate cât mai bune, pentru a se califica la olimpiadele naționale ce urmează. Liceul Teoretic „Lucian Blaga“ din Constanța se mândrește la această oră cu patru calificări la olimpiade naționale, la diferite discipline.Alexia Dumitru și Alexia Gheor-ghie, ambele eleve în clasa a VII-a, coordonate de prof. Mariana Ștefan, au format echipajul ce a reprezentat Liceul Teoretic „Lucian Blaga” la Olimpiada de cultură civică, etapa județeană, desfășurată pe 10 martie. Elevele au avut de rezolvat în cadrul subiectului elaborarea unui proiect prin care și-au propus rezolvarea situațiilor în care drepturile copilului nu sunt întotdeauna respectate în școală. Lucrarea a fost evaluată cu nota 9,90, cea mai mare din concurs. Elevele se pregătesc în continuare pentru faza națională, care se va desfășura în perioada 2 - 6 aprilie, la Iași.„Olimpiada de cultură civică este o oportunitate de a-ți exersa spiritul civic și de a propune soluții ce pot schimba viața societății. În privința performanței obținute, suntem bucuroase și mândre de noi și sperăm ca și la anul să ajungem la același nivel. Ne-am străduit din greu pentru această olimpiadă, am făcut multe ore de pregătire suplimentară cu doamna profesoară și am învățat și acasă. Ne dorim să luăm locul I și la etapa națională”, au relatat entuziasmate cele două eleve.Rezultate deosebite și la alte concursuriDe asemenea, eleva Luana Roșca, din clasa a XII-a C, coordonată de profesor Carmen Țăranu, a obținut nota 9,00 la disciplina filosofie, clasându-se pe locul întâi în cadrul aceleiași Olimpiade de științe socio-umane, calificându-se astfel la etapa națională.Iar eleva Diana Savopol, clasa a VIII-a B, coordonată de prof. Elena Trache și Oana Manu, s-a clasat pe locul întâi la Olimpiada de lingvistică, ceea ce i-a asigurat calificarea la etapa națională.Se cuvine să menționăm și rezultatele deosebite ale elevilor la Olimpiada județeană de religie. Ana-Maria Monea, din clasa a VI-a D, a câștigat premiul întâi, sub coordonarea prof. Nicoleta Măldăianu, iar Ioana Teodora Ciobanu, din clasa a VI-a C, a obținut mențiune, sub coordonarea prof. Iuliana Voicu. În plus, premiul întâi la Concursul județean „Ludi Ovidiani - 2000 de nemurire” a fost adjudecat de eleva Alexandra Mocăniță, din clasa a XI-a C, coordonată de prof. Daniela Simion.Directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea, a felicitat elevii și a punctat rolul profesorului: „,Experiența, rigoarea și munca profesorului depusă alături de copii întotdeauna vor conduce la reușita echipei elev-profesor! Vă mulțumim că, prin ceea ce faceți, creșteți imaginea liceului”.