Calendar cultural pe 2009 (II)

Ştire online publicată Marţi, 06 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Iunie Vara începe cu festivalul de la Zurich, care se va desfășura în 2009 în intervalul 19 iunie - 20 iulie. Manifestarea reunește artiști din mai multe domenii - teatru, muzică modernă și clasică, artă și performance-uri, în cele mai prestigioase instituții de cultură din orașul elvețian. „The Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts”, din Somerset, Anglia, cunoscut sub denumirea de Glastonbury sau Glasto, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică, teatru, varieteu și circ din lume, se va desfășura în intervalul 24-28 iunie anul viitor. De la muzică la sport: între 22 iunie și 5 iulie se desfășoară „The Wimbledon Tennis Tournament” din Londra, unul dintre cele mai prestigioase evenimente sportive din lume. r Iulie Luna iulie adună două evenimente celebre: „Los Sanfermines”, sărbătoarea de San Fermin, ce se desfășoară la Pamplona, Spania și cuprinde celebra cursă cu tauri, un ritual care se desfășoară an de an între 6 și 14 iulie și Festivalul de jazz de la Montreux, din Elveția, care va avea loc între 3 și 19 iulie. În ultima săptămână a lunii iulie are loc, anual, festivalul medieval de la Sighișoara, care reunește artiști plastici, trupe de teatru și de circ care reînvie atmosfera celei mai bine conservate cetăți medievale din România. r August În ultima miercuri din ultima săptămână a lunii august, vizitatorii orașului Bunol din Valencia, Spania, au ocazia să ia parte, timp de o zi, la atmosfera încinsă de bătăile cu roșii din cadrul evenimentului „La Tomatina”. În 2009, acest eveniment va avea loc pe 26 august. La sfârșitul verii are loc Festivalul Wagner de la Bayreuth, Germania, un eveniment de elită al muzicii clasice, care se ține anual în teatrul neconvențional construit la indica-țiile celebrului compozitor german (progra-marea festivalului nu a fost confirmată încă). r Octombrie În prima zi a lunii octombrie, gurmanzii pot admira și gusta din rețetele de ciocolată preparate cu ocazia „Salon du Chocolat” din Port de Versailles, Paris. Oktoberfest-ul de anul acesta, celebra sărbătoare bavareză a berii, se va desfășura în intervalul 19 septembrie-4 octombrie, în Munchen, Germania. r Noiembrie Târgurile cu produse specifice perioadei sărbătorilor de iarnă se deschid, tradițional, la finalul lunii noiembrie și se închid în apropierea Ajunului Crăciunului, în toate zonele cu populație vorbitoare de limba germană. În Germania, unele dintre cele mai pitorești locații includ orașe ca Esslingen, Heidelberg, Lubeck (oraș din patrimoniul UNESCO). r Decembrie Între 8 și 21 decembrie, în Helsinki (Finlanda), are loc Târgul de Crăciun al Sfântului Thomas. Mărfurile - mâncăruri tradiționale și tot felul de obiecte artizanale - sunt expuse în locuri special amenajate din Parcul Esplanade, situat în centrul orașului. v v v Anul 2009 marchează o dublă celebrare pentru lituanieni: câștigarea statutului de Capitală europeană a culturii pentru orașul Vilnius (alături de orașul Linz, din Austria), precum și împlinirea a 1000 de ani de la prima menționare în documente a numelui țării (în Analele din Quedlinburg, Germania, în sec. XI), sărbătoare care a fost numită „Milennium”. Printre manifestările dedicate evenimentului se numără și găzduirea în parcul Vingis, din Vilnius, între 10-11 iulie, a unui Festival european de muzică electronică, Creamfields.