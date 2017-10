Calendar cultural pe 2009 (I)

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

De la popularele carnavaluri din Veneția și Koln sau cursele cu tauri din Pamplona, până la festivalul de jazz de la Montreux sau târgurile de Crăciun, Europa oferă destinații interesante în fiecare lună a anului viitor, pe calendarul de cultură de divertisment. Astfel, an de an, în Europa se desfășoară o suită de manifestări tradiționale, care conservă obiceiuri specifice fiecărei regiuni. Sfârșitul lunii ianuarie are evenimente dedicate sezonului rece, Festivalul Zăpezii din Kiruna, Suedia, fiind unul dintre cele mai apreciate și mai mari evenimente de gen de pe continent. În anul 2009, festivalul va avea loc între 27 ianuarie și 1 februarie și va oferi, ca de obicei, o competiție de sculptură în zăpadă, o cursă cu sănii trase de câini și una cu reni, precum și o expoziție care va avea ca punct de atracție cel mai mare iglu din lume. Luna februarie este perioada în care se desfășoară majoritatea carnavalurilor europene, printre cele mai mari și mai cunoscute fiind Carnavalurile de la Nisa (13 februarie-1 martie), Veneția (13-24 februarie) și Koln (19-25 februarie). Luna martie este dedicată unuia dintre cele mai mari evenimente din Spania, cunoscut încă din secolul XVIII drept Las Fallas, o combinație de carnaval și fiesta, cu desfășurări de forțe pe toată durata lunii martie, dar care se concentrează în special în intervalul 15-19 al acestei luni. Procesiunile de figuri alegorice, în costume tradiționale, marșurile orchestrelor, luptele cu taurii și jocurile de artificii spectaculoase au ca punct de pornire sărbătoarea din ziua Sfântului Iosif (San Jose, în spaniolă), patronul breslei dulgherilor, celebrat an de an pe data de 19 martie. Luna aprilie, dedicată sărbătorilor pascale (Duminica Învierii are loc în 2009 pe data de 12 aprilie, pentru protestanți și catolici, și pe 19 aprilie, pentru creștinii ortodocși), este marcată de celebrări similare în toată lumea creștină. În Sevilla (Spania) are loc „Semana Santa”, (Săptămâna Mare, la ortodocși), un interval în care „Cofradías” (enoriașii diverselor biserici ale orașului) mărșăluiesc pe trasee bine stabilite, de la propria biserică, până la Catedrala din Sevilla și înapoi, pe cel mai scurt traseu cu putință, așa cum a decretat Cardinalul Nińo de Guevara, încă din secolul XVII. În Grecia, țară ortodoxă prin tradiție, Săptămâna Mare (Megali Evdomada) e dedicată postului și serviciilor religioase. Duminica Învierii (Kyriaki tou Paska), în schimb, este celebrată cu friptură de miel și ouă roșii, masa care adună, tradițional, membrii întregi familii. Petrecerile sunt stropite din belșug cu vin și includ muzică și dansuri. Ultima lună a primăverii reunește festivaluri de muzică din cele mai diverse genuri. Unul dintre acestea începe la sfârșitul lunii aprilie, în ziua de 28 și durează până pe 4 mai. „Cheltenham International Jazz Festival” - unul dintre cele mai bine cotate festivaluri de gen din Anglia - se desfășoară în Gloucestershire și oferă un program ambițios, cu nume sonore ale muzicii jazz internaționale și britanice, într-o tradiție care s-a legat de 10 ani. De asemenea, în intervalul 12 mai - 3 iunie are loc „The Spring International Music Festival” - unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii clasice europene, care are loc anual la Opera Națională din capitala Cehiei.