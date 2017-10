CALENDAR 2014: Când vor fi principalele sărbători, zilele de post şi când nu se fac nunţi

CALENDAR 2014: Când vor fi principalele sărbători, zilele de post și când nu se fac nunți

Ştire online publicată Miercuri, 25 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

CALENDAR 2014. Pe lângă zilele de miercuri și vineri de peste an, în afara celor cu dezlegare, însemnate cu harți, în 2014, credincioșii vor ține post pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, între 3 martie și 19 aprilie, cu ocazia postului Sfintelor Paști, între 16 și 28 iunie, pentru Postrul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 1 și 14 august, de postul Adormirii Maicii Domnului, pe 29 august, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci și între 14 noiembrie și 24 decembrie, pentru postul Nașterii Domnului. În nicio zi de post de peste an nu se fac nunți.În afara zilelor de post de peste an, nu se fac nunți în zilele Praznicelor împărătești și nici în ajunul acestora, în săptămâna lăsatului sec de carne (23 februarie - 1 martie), în Săptămâna Luminata (21-27 aprilie), în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decemrbie - 6 ianuarie 2015) și nici între 3 martie și 19 aprilie, cu ocazia postului Sfintelor Paști, între 16 și 28 iunie, pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 1 și 14 august, de postul Adormirii Maicii Domnului, pe 29 august, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci și între 14 noiembrie și 24 decembrie, de postul Nașterii Domnului.Duminica Floriilor va fi pe 13 aprilie, iar Duminica Paștelui va fi pe 20 aprilie în 2014. Înălțarea Domnului va fi joi, pe 29 mai, iar Rusaliile vor fi duminică, pe 8 iunie.Adormirea Maicii Domnului este vineri, pe 15 august, iar Sfântul Apostol Andrei va fi sărbătorit duminică, pe 30 noiembrie.Sursa: www.mediafax.ro