"Călătoria mea interculturală". Premiul I pentru trei eleve etnice din Constanţa

"Călătoria mea interculturală". Premiul I pentru trei eleve etnice din Constanța

Elevii de la Școala Gimnazială nr 43 „Ferdinand“ din Constanța s-au întors cu un minunat premiu I acasă, de la Concursul Național „Călătoria mea interculturală“, care s-a desfășurat, de curând, la Oradea.Micuțele artiste (Daria Viciu, Ema Lungu și Ioana Lemnaru), eleve în clasa a VII-a, au fost coordonate de profesorul de religie Mihaela Udrea. Acolo, ele au prezentat un moment artistic, cu tema „Modelul meu, din etnia mea” în cadrul căreia copiii români, turci, tătari și lipoveni cântă împreună, conviețuiesc împreună și învață tot ce este frumos unul de la celălalt.Cadrul didactic ne-a declarat că, pe lângă faptul că predă religia, este și profesor coordonator al echipei de teatru la școală, iar adolescentele nu sunt interesate doar de teatru, ci sunt premiante la absolut toate disciplinele. «Tema de anul acesta a fost „Modelul din etnia mea”. Cu această ocazie, noi am prezentat o scenetă, pentru că s-a pus mare accent pe originalitate, iar noi am prezentat cele trei etnii, tătară, turcă și lipoveană»”, a spus dascălul.„Călătoria mea interculturală” este o competiție națională de excelență, care se adresează elevilor din învățământul preuniversitar, din zone multietnice ale țării sau care urmează diferite tipuri de educație destinate minorităților naționale, reprezentând un bun exemplu de interculturalitate/multiculturalitate și multilingvism.Acest concurs își dorește să elimine stereotipurile, să ne ajute să ne cunoaștem mai bine între noi, să promovăm culturile minorităților naționale, să se descopere că fiecare dintre noi are un rol deosebit de important în înțelegerea și acceptarea diferitelor culturi și a modului de viață din România, precum și la validarea acestui dialog ca factor esențial pentru o lume în mișcare și continuă transformare în care trăim.Spre exemplu, Daria a reprezentat etnia tătară la acest concurs. „Pentru mine, concursul a însemnat prietenie, bucurie, organizare și implicare. Competiția și-a dorit să elimine diferențele dintre elevi și mai ales să ne cunoaștem mai bine între noi, dar mai ales să promovăm cât mai bine culturile minorităților. Aici trebuie să precizez că școala noastră are mereu grijă de elevii minoritari, punându-le în valoare talentele”, a declarat fata.Pentru reprezentanta etniei rușilor lipoveni din Dobrogea, Ioana Lemnaru, participarea la concurs a fost o oportunitate extraordinară, pentru că a reușit să își expună tradițiile moștenite din bătrâni. „Mi-a plăcut foarte mult să fiu alături de echipă, pentru că am descoperit și tradițiile celorlalte etnii”, ne-a mărturisit adolescenta.Ema Lungu a reprezentat etnia turcă, iar concursul a făcut-o să înțeleagă cât de importante sunt comunicarea și înțelegerea cu toată lumea, indiferent cât de diferiți am fi, deoarece mereu vom găsi ceva ce putem împărtăși cu cei din jurul nostru. „În plus, am reușit să comunic cu foarte multe persoane noi și am realizat cât de importantă este interculturalitatea în România”, a subliniat ea.