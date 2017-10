Cadrele didactice cu boli psihice ar putea fi evaluate de o comisie naţională

Cadrele didactice cu boli psihice ar putea fi evaluate de o comisie națională

Ştire online publicată Marţi, 17 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Educației va propune Ministerului Sănătății înființarea unei comisii naționale pentru evaluarea cadrelor didactice cu probleme psihice, acest organism urmând să stabilească dacă un profesor diagnosticat cu afecțiuni mentale poate să predea sau trebuie exclus din sistemul de învățământ. „Nu există niciun județ cu profesori care să nu aibă probleme“, este de părere secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Zvetlana Preoteasa. Aceasta a mai spus că profesorii care nu sunt apți să predea rămân totuși în sistemul de învățământ pentru că vin cu o adeverință de la spital sau de la medicul de familie care atestă că sunt sub tratament, dar că totuși sunt apți să predea. Svetlana Preoteasa dă exemplul unui profesor din Vâlcea care „bate elevii cu ranga” și care „a folosit spray paralizant pe coridoare”, întrerupând cursurile din această cauză. Potrivit secretarului de stat, Ministerul Educației nu a putut face nimic, pentru că respectivul profesor a dovedit că se afla sub tratament pentru afecțiuni psihice, dar avea adeverință de la medic că este apt să țină cursuri. Potrivit legislației, nu putea fi dat afară din sistem, susține oficialul Ministerului Educației.Ministerul Educației va propune Ministerului Sănătății înființarea unei comisii naționale pentru evaluarea cadrelor didactice cu probleme psihice, acest organism urmând să stabilească dacă un profesor diagnosticat cu afecțiuni mentale poate să predea sau trebuie exclus din sistemul de învățământ. „Nu există niciun județ cu profesori care să nu aibă probleme“, este de părere secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Zvetlana Preoteasa. Aceasta a mai spus că profesorii care nu sunt apți să predea rămân totuși în sistemul de învățământ pentru că vin cu o adeverință de la spital sau de la medicul de familie care atestă că sunt sub tratament, dar că totuși sunt apți să predea. Svetlana Preoteasa dă exemplul unui profesor din Vâlcea care „bate elevii cu ranga” și care „a folosit spray paralizant pe coridoare”, întrerupând cursurile din această cauză. Potrivit secretarului de stat, Ministerul Educației nu a putut face nimic, pentru că respectivul profesor a dovedit că se afla sub tratament pentru afecțiuni psihice, dar avea adeverință de la medic că este apt să țină cursuri. Potrivit legislației, nu putea fi dat afară din sistem, susține oficialul Ministerului Educației.