Cadrele didactice constănţene, prezente la un eveniment important

7

ptr fiica directoarei?!

Probabil ca fiica directoarei de la 28 va obtine nota maxima la simulare. Trebuie sa-i iasa treaba lu' Stan, doar e si pentru ea o simulare... de aranjamente.... Nu de-asta se tot vorbeste ca insista sa stea in functie.... ca sa si-o aranjeze pe fiica-sa. Nu se gandeste deloc la copila aceasta, in ce situatie mai mult decat penibila o pune si cate poate sa auda despre maica-sa... Si de aici iti dai seama cat e de dusa... sau ce caracter are... principii... demnitate... vorbe mari, de neinteles ptr Stan...

Răspuns la: pe toata linia

Adăugat de : reusite, 22 februarie 2016

sI....unde mai pui ca s-a terminat si simularea, cu directorii contestati. Mai, mai, ce reusita! Sampanie si pahare, va rugam.