Cadre didactice ale Școlii „Tudor Arghezi” din Năvodari, schimb de experiență în Spania

Deschis organizațiilor de educație, formare, tineret și sport din toate sectoarele învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv educația școlară și învățământul superior, educația adulților și sectorul tinerilor, programul Erasmus+ oferă finanțare organizațiilor. De asemenea, oferă suport financiar pentru parteneriate între organizații precum instituții de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri, precum și sprijin pentru reformele din statele membre pentru modernizarea educației și formării și pentru promovarea inovării, antreprenoriatului și capacității de angajare.





Un astfel de beneficiar este Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din orașul Năvodari, câștigătoarea unui proiect Erasmus+ KA101 în valoare de 22.665 euro, pentru formarea profesională a 12 profesori și învățători din această instituție.



În perioada 19-23 iulie 2021, după cum ne-a informat prof. Adriana Pătrașcu, au avut loc două mobilități internaționale de formare profesională a cadrelor didactice din Școala „Tudor Arghezi”, desfășurate în cadrul proiectului SAFE! Sistematic Action for Future Education (nr. ref. 2020-1-ro01-ka101-078207).





La mobilități au participat șase cadre didactice de diverse discipline în două fluxuri: primul flux s-a desfășurat la Barcelona, sub titlul „Integrating ICT into classroom”, iar cel de-al doilea flux a avut loc la Malaga, sub titulatura „Digital Classroom”.





Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru 2014-2020, prin intermediul căruia se dorește modernizarea educației, formarea și activitatea tinerilor din toată Europa.