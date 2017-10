Cadoul Teatrului de Stat, la ceas aniversar

14 Noiembrie 2016

Astăzi, de la ora 18, cu prilejul sărbătoririi Zilei Dobrogei, Teatrul de Stat Constanța își invită publicul la o reprezentație, cu intrare liberă, a piesei „Să ne răzbunăm, iubito!”, comedie care este jucată cu succes încă din anul 2009.Totodată, cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, stabilită la aceeași dată - 14 no-iembrie - de către Federația Interna-țională de Diabet, fațada clădirii teatrului va fi iluminată simbolic în albastru, pentru a sprijini conștientizarea importanței screening-ului acestei boli, în scopul diagnosticării precoce, a tratamentului eficient și a cercetării în domeniu. Inițiativa aparține Lions Club Constanța Balkanica, în parteneriat cu TSC.Spectacolul de astăzi are în prim plan un cuplu de actori binecunoscut con-stănțenilor - Maria Lupu (Vasilescu) și Mihai Sorin Vasilescu, iar alături de ei vor urca pe scenă Remus Archip, Dan Co-jocaru, Liliana Bărăscu/Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu și Cosmin Mihale. Piesa, ce are ca punct de plecare vodevilul celebrului dramaturg francez Georges Feydeau, este o comedie cu multe răsturnări de situație, în care adulterul, pasiunea, minciunile, legăturile dintre personaje, surprizele, replicile de un umor spumos captivează spectatorii și, mai ales, îi distrează copios.Regia îi aparține Feliciei Dalu, iar scenografia, lui Mihai Pastramagiu. Spectacolul are o durată de circa două ore și jumătate, cu pauză.