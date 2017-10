Cad noi capete de directori! De ce tace Inspectoratul Şcolar

Cad noi capete de directori! De ce tace Inspectoratul Școlar

Chiar dacă Inspectoratul Școlar Județean Constanța se străduiește să țină departe de urechile presei orice informație legată de numirile directorilor în unitățile de învățământ constănțene, iată că angajații din sistem se dovedesc mai… transparenți și ne semnalează noi aspecte legate de activitatea șefilor lor.Sub semnătura „colectivul cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic «Nicolae Dumitrescu» din Cumpăna”, am primit pe adresa redacției o sesizare prin care ni se aduc la cunoștință „problemele apărute în anul școlar 2014-2015, în unitatea noastră școlară, la conducerea prof. Pavel Lenuța Irina (…) Pe tot parcursul anului școlar, a dat dovadă de un management defectuos, o atitudine morală care lasă de dorit, un limbaj neadecvat funcției pe care o deține. În relațiile cu profesorii, învățătorii și personalul auxiliar, a abuzat de putere și funcția pe care o deține, fiind vulgară și având un comportament josnic. Ca manager, a dat dovadă de incompetență, a creat numai pro-bleme în școală, începând cu exa-menul psihologic al profesorilor, când a avut cea mai mare vină, după care a fost de negăsit, fără să dea vreo explicație profesorilor implicați. Nu este capabilă de a conduce o instituție, nefăcând față problemelor ce apar, fiind slab pregătită, dar cu pile, fapt dovedit și când a avut loc evaluarea ca director obținând calificativul «Bine»”.Astăzi, alegeri la CumpănaMotiv pentru care colectivul semnatar își dorește ca ISJ Constanța să ia măsuri pentru a înlocui managerul.„Vrem un alt director, demn de funcția ce i se cuvine, să muncească în echipă cu noi, care să ne reprezinte pe noi profesorii, școala și instituția pe care o conduce”, adaugă semnatarii sesizării.Am încercat să stăm de vorbă cu prof. Irina Pavel, dar, pentru că telefonul dânsei era închis, am luat legătura cu liderul de sindicat al acestui liceu, prof. Valentina Luncanu. Întrebată fiind dacă are cunoștință de această sesizare, prof. Luncanu a declarată că „nu mi-au adus colegii la cunoștință intenția de a vă scrie, dar mâine vom avea consiliu profesoral de alegere a unui nou director. Am înțeles că doamna directoare Pavel și-ar fi dat demisia și nu a vrut să mai fie în funcție anul școlar viitor. Și-au anunțat intenția de a candida vreo trei colege, profesoare”.Printre candidate, se numără și fostul director adjunct, prof. Monica Nuțu, dar care s-ar părea că nu va putea participa, întrucât nu este cadru titular al liceului, așa cum s-a prevăzut expres în consiliul de administrație al ISJ Constanța de vineri, 7 august.Ieri, alegeri la AgigeaDupă scandalul iscat la Școala Gimnazială „Ion Borcea”, din Agigea, din luna aprilie, când fosta directoare prof. Doinița Sîrbu a fost destituită pentru că nu a gestionat corespunzător site-ul unității școlare, a fost numit cu delegație, până la 31 august, prof. Mihail Moldoveanu. Ieri, însă, în urma consiliului profeso-ral, a fost aleasă cu unanimitate de voturi prof. Valeria Hânză, profesor antrenor-emerit care a activat timp de 23 de ani la Liceul cu Program Sportiv și de trei ani se află la această unitate. Ieri, după scrutin, declara pentru „Cuget Liber” că speră să poată gestiona corespunzător relația mai ales cu elevii. „Este o unitate foarte grea, pentru că din cei 400 de elevi pe care îi avem, vreo 60 sunt de la Centrul Delfinul. Jumătate dintre aceștia reușesc să-i influențeze negativ și pe ceilalți și să ne umilească pe noi, cadrele didactice, așa încât situația este mai mereu tensionată”, a spus prof. Hânză.Prof. Mihail Moldoveanu se va întoarce, de la 1 septembrie, la Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanța.v v vAșadar, mai oficial sau nu, am aflat cine sunt cinci din cei 10 directori ce urmau să fie schimbați prin vot secret. Cu siguranță îi vom afla și pe ceilalți cinci, dar așteptăm de la Inspectoratul Școlar mult apreciata… transparență. Chiar dacă prof. dr. Răducu Popescu este în concediu și este ÎNCĂ inspector general… o săptămână.