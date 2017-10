CÂȘTIGĂ O INVITAȚIE DE 2 PERSOANE la "LACUL LEBEDELOR" - Pe gheață!

îți oferă ocazia de a câștiga una dintre cele, (1 invitație este valabilă pentru două persoane), la ineditul spectacol "Lacul Lebedelor", prezentat la Constanța de una dintre cele mai de succes companii de balet pe gheață din lume -The Imperial Ice Stars. Joi, pe, 83 de de patinatori vor oferi un spectacol grandios. Scroll mai jos pentru regulament...Balerinii de la The Imperial Ice Stars au urcat pe cele mai mari scene ale lumii, de la Royal Albert Hall din Londra până la Esplanade Theatre din Singapore. Au adunat de-a lungul timpului peste 250 de medalii și au impresionat de fiecare dată publicul cu salturi spectaculoase și elemente acrobatice desprinse din competițiile olimpice, combinate cu jocuri de lumini, flăcări pe gheață, zăpadă și multă, multă magie... Pe muzica lui Ceaikovsky!Dintre balerinii pe care îi veți putea vedea pe scena Casei de Cultură fac parte Evgeni Platov, dublu campion olimpic și de patru ori campion mondial, Alexei Nemov, de patru ori campion olimpic la gimnastică și perechea Albena Denkova și Maxim Staviski, campioni mondiali pentru mai mulți ani la patinaj.Intră pe pagina de Facebook a Cuget Liber și dășila postarea CONCURS cu afișul spectacolului ().Lasă un comentariu la acest articol,, în care să ne spui, pe scurt, de ce îți dorești să vezi "Lacul lebedelor".Strânge cât mai multe voturi la comentariul tău pentru a fi unul dintre cei trei câștigători.Primii 3 concurenți ale căror comentarii vor primi cele mai multe voturi, vor intra în posesia unei invitații la eveniment!Comentariile și voturile se pot strânge până. Orice vot primit după expirarea perioadei de concurs nu va fi luat în considerare. Câștigătorii vor fi anunțați tot joi, 21 februarie, până în ora 12.00 pe Facebook și pe site-ul www.cugetliber.roLa postarea comentariului folosește. Like-ul și Share-ul de pe pagina de Facebook validează participarea ta la concurs, deci este obligatorie. Nerespectarea integrală a etapelor de participare la concurs va duce la invalidarea comentariului. Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte. Folosirea unui limbaj trivial te va descalifica automat din concurs.