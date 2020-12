Bustul Reginei Maria a fost înălţat în faţa Muzeului de Artă

„Nimeni nu a plătit nimic pentru treaba asta şi se aşază în faţa clădirii, care a fost monument istoric, prima şcoală românească, numită «Principele Ferdinand şi Principesa Maria». Înăuntru sunt lucrări de Oscar Han, afară sunt lucrări semnate de el, deci se poate contura foarte bine personalitatea acestui mare sculptor la Constanţa. Oricum, pentru mine, responsabilitatea de a avea în patrimoniu statuile celor două Regine Elisabeta şi Maria a fost foarte mare, pentru că, efectiv, trebuia să mă implic în expunerea lor, pentru că sunt sculpturi realizate prin subscripţie publică. Ele trebuiau să fie expuse în spațiul public, mai ales că amândouă au fost foarte legate de Constanța, iar în felul acesta, prin expunerea lor, orașul nostru le aduce un omagiu. În plus, am făcut și o expoziție Oscar Han, între timp, cu lucrări ale maestrului, am scos și monografia, care este splendidă, facem și expoziția nepoatei comanditarului Octavian Moșescu, care era primarul Balcicului în anul 1932, când s-a făcut comanda bustului lui Oscar Han”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Doina Păuleanu.





Precizăm că la Balcic, bustul Reginei Maria, comandat lui Oscar Han de către primarul Octavian Moșescu a fost amplasat în fața grădinii publice, în dreptul Vilei Balcica, acesta fiind dezvelit în 1933. Un an mai târziu, în 1940, când s-a cedat Cadrilaterul, bustul a ajuns la Constanța fiind depozitat în diverse spații. Într-un final, a ajuns la muzeu.





Deocamdată, din cauza vremii nefavorabile, bustul a fost aşezat acolo unde trebuia, dar mai trebuie pusă placa, urmând ca acesta să fie dezvelit abia în cursul săptămânii viitoare. La acest moment, este acoperit, dar în câteva zile va putea fi admirat în toată splendoarea sa, de către toată lumea. Reamintim că bustul Reginei Maria este extrem de important nu doar pentru muzeu, cât și pentru locuitorii din vechea cetate a Tomisului, mai ales pentru că, în acest fel, aducem în spaţiul public încă o lucrare de Oscar Han, considerat a fi unul dintre cei mai mari sculptori români. El mai are două statui la Constanţa: Grupul statuar Eminescu, dezvelit în anul 1934 şi statuia lui Anghel Saligny, dezvelită în anul 1965. Deci, aceasta este a treia mare operă importantă. Statuia o reprezintă pe Regina Maria, unul dintre personajele astrale din istoria noastră. În plus, statuia este foarte frumoasă, situată în punctul zero al oraşului, deci se aduce un spor de frumuseţe, un spor ambiental, fără costuri, pentru că este vorba despre o statuie aflată în patrimoniul muzeului.