Buruieni şi pisici moarte în curtea Şcolii nr. 22! "Aruncă peste gard tot felul de gunoaie!"

Indoctrinare in masa

Aceasta sesizare a fost facuta de cineva care incearca sa doboare omul care in 9 ani de conducere,domnul Mihai Preda,a facut renumita scoala prin rezultate excelente la invatatura! Nu este nici prima nici ultima scoala din Constanta care nu are loc special amenajat de joaca insa conditiile din clase,mai ales la I-IV sunt mai mult decat impecabile! Cadrele didactice sunt profesori cu un bagaj informational excelent pentru elevi,cu exceptia unui parvenit care trage toate franghiile posibile sa ajunga el la conducere in locul directorului actual! Tin sa precizez ca domnul Mihai Preda a reintrat la conducere acum o luna cand a gasit curtea lasata in halul asta de directorul provizoriu,ales de inspectorat! Am invatat in acea scoala,cunosc multe din interior si acest articol este doar una din metodele de incercare pentru acel domn infect care incearca sa devina director. O zi buna!