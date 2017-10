Bursele mici nu stimulează performanţa

La unele facultăți ale Universității „Ovidius”,

Bursele mici nu stimulează performanța

La începutul acestei săptămâni, atmosfera studențească ovidiană fremăta la întrebarea „Azi luăm bursele?”, după un week-end cu emoții, în care se așteptau să primească sumele cuvenite lunar pentru notele lor bune. Noroc că, între timp, s-a rezolvat problema… Departe de a putea fi comparat cu sumele care se plătesc drept taxe de școlarizare, cuantumul burselor este stabilit de fiecare facultate în parte în cadrul unui consiliu profesoral. La majoritatea specializărilor, decanii preferă să aloce sume relativ mici, dar pentru cât mai mulți studenți, în timp ce alți universitari consideră că bursele mari motivează studenții către performanță. În opinia rectorului Victor Ciupină, la Universitatea „Ovidius” nu s-au făcut excese de creștere a taxelor universitare pentru a nu se îndepărta studenții. „Cât privește suma alocată pentru burse, pe fiecare specializare, aceasta se fixează în funcție de numărul de studenți finanțați de statul român. Acel cuantum care cade pe facul-tatea respectivă este împărțit fie în burse mici, dar multe, fie în burse mari, dar puține. În general, studenții au fost mulțumiți de burse și nu am avut probleme, dar dacă cineva se simte nedreptățit aș vrea să stăm de vorbă”. O provocare la fel de retorică precum îndemnul… Prof. univ. Victor Ploae, decanul Facultății de științe economice și administrative, ne-a declarat că a preferat să negocieze cu studenții săi burse mici și multe. La fel și în cazul Facultății de matematică și informatică, unde, spre exemplu, în cazul burselor de studii parțiale, în sumă de 165 lei, am găsit o listă cu 60 de beneficiari (Ținem să felicităm staff-ul acestei specializări pentru transparența cu care tratează studenții, oferind pe site-ul său toate informațiile de care au nevoie). Fondul alocat acestei facultăți pentru anul universitar 2009-2010 a fost de 28.002 lei, astfel încât pentru performanță studentul primește o bursă în valoare de 450 lei, cea de studii integrală – 375 lei, bursa socială s-a stabilit la 150 lei, iar cea de ajutor ocazional, la 132 lei. Bursele de studiu, indiferent de categorie, se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, numai studenților integraliști. Ele sunt acordate în cadrul următoarelor bareme de medii: a) bursa de merit: peste 9,50 – studii de licență și studii de masterat (pentru anul I nu se acordă); b) bursa de studiu integrală: peste 9,00 – studii de licență (pentru anul I nu se acordă); peste 9,30 – studii de masterat (anul I); peste 9,00 – studii de masterat (anul II) c) bursa de studiu parțială: peste 8,00 – studii de licență (anii II și III); peste 9,50 – studii de licență (anul I); peste 9,20 – studii de masterat (anul I); d) bursa de ajutor social: 600 lei / membru familie sau boli cronice. Conform declarației Ralucăi Paraschiv, lidera studenților de la Universitatea „Ovidius” și membră în comisia de acordare a burselor, am aflat că aceste sume se împart în calitative și cantitative. „Spre exemplu noi, masteranzii la istorie, avem alocate puține burse, dar în cuantum mai mare. Și la Construcții e la fel. Și e bine că se întâmplă așa, pentru că ne putem achita lunar o parte din cheltuielile foarte importante pe care le avem, și anume un abonament pe mijloacele de transport în comun și cazarea”. În principal, vânătoarea după note bune a studenților este motivată de continuarea studiilor fără a împovăra bugetul familiei de vreo taxă de școlarizare, după care, dacă tot e să fie și o bursă, e binevenită, chiar dacă ea nu acoperă măcar cazarea și un abonament pe mijloacele de transport în comun.