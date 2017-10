Burse private pentru elevii constănţeni

Burse private pentru elevii constănțeni

Asociația Școala de Valori implementează, până la sfârșitul acestui an, în parteneriat cu Provident Financial Romania IFN SA, a treia ediție a programului stART de burse private prin care să susțină tinerele talente ale României. Programul se adresează adolescenților cu cetățenie română, cu domiciliul stabil în România, care au vârsta între 14 și 18 ani inclusiv și își desfășoară activitatea artistică (desen, pictură, muzică) în liceele și colegiile de artă și palatele ori cluburile copiilor din România.Asociația Școala de Valori acordă burse sub forma suportului financiar, persoanelor aplicante la program, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare și în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanți. Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 2.200 lei la sec-țiunea desen sau pictură și 4.400 lei la secțiunea muzică.