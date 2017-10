Burse Fulbright pentru profesori

Ştire online publicată Joi, 11 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Fulbright din România anunță competiția Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) 2011, care se adresează profesorilor români din colegii naționale și licee. Programul se desfășoară sub egida Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, fiind implementat de International Research & Exchanges Board (IREX) și administrat de Comisia Fulbright Româno-Americană. Candidații, profesori încadrați cu normă întreagă în învățământul liceal, cu experiență de predare de cel puțin 5 ani, în domeniile limbă și literatură engleză, științe sociale, istorie, geografie, matematică ori științe, trebuie să aibă cetățenie română și fluență în limba engleză. Durata bursei este de 6 săptămâni, în primăvara sau toamna anului 2011, iar data limită de înscriere este 1 martie 2010. Pentru înscrierea în concurs toți candidații trebuie să depună în format electronic (prin e-mail) formularul online, însoțit de Institutional Support And Reference Form și de o copie a pașaportului. Mai multe informații cât și formularele online se găsesc pe site-ul Fulbright la http://www.fulbright.ro/news/335-teacher-excellence-and-achievement-program.html#content. Programul Fulbright este cel mai important program de schimburi culturale, științifice și educaționale desfășurat de Statele Unite ale Americii în întreaga lume. Comisia Fulbright din România administrează acest program și acordă burse pentru cetățeni români și americani. În consiliul Director al Comisiei Fulbright sunt prezenți oficiali ai Ambasadei SUA la București, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și reprezentanți ai mediului de afaceri.