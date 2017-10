Burse franceze pentru masterat şi doctorat

Burse franceze pentru masterat și doctorat

Ştire online publicată Joi, 03 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ambasada Franței a anunțat lansarea programului de burse pentru studii de master și doctorat derulat de guvernul acestei țări, pentru anul universitar 2013-2014.Astfel, sunt oferite burse pentru studenții înscriși sau care au terminat primul an de master în România si care doresc să urmeze al doilea an de studii în Franța.De asemenea, sunt oferite burse pentru studii de doctorat în cotutelă, pentru studenții care urmează sau care au terminat cinci ani de studii în România sau care sunt, în prezent, în primul an de studii în cotutelă în Franța.Bursele pentru studii de masterat vor fi acordate timp de zece luni. Valoarea bursei va fi de 770 de euro pe lună. Bursele pentru studiile de doctorat vor consta într-o alocație lunar de 1.060 de euro timp de 12 luni, repartizate pe durata a trei ani. Bursierii vor beneficia și de suportarea taxei de înscriere în cadrul instituției de învățământ superior, precum și a asigurărilor sociale și a celor de responsabilitate civilă. În plus, bursierii vor avea acces la cazarea în campusul universitar sau vor putea beneficia de acordarea unei indemnizații de cazare. Totodată, ei vor primi o indemnizație pentru achiziționarea de material bibliografic.Selecția se va desfășura în două etape. Este vorba despre o preselecție realizată pe baza dosarului de candidatură complet, care va avea loc în luna martie, și un interviu în limba franceză, în fața unui juriu franco-român. Interviurile vor avea loc la București, în cursul lunii mai. Înscrierile pot fi făcute până la data de 1 martie, la centrele din București și din țară.Deținerea unui certificat lingvistic de cunoaștere a limbii franceze nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Nivelul de cunoaștere a limbii franceze de către candidații preselecționați va fi evaluat cu ocazia interviului de la selecția finală.