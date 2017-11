Burse de studiu în Marea Britanie pentru elevii de clasa a zecea

Elevii de clasa a zecea care ar vrea să studieze în Marea Britanie au șansa de a aplica pentru o bursă completă la unul din liceele din Marea Britanie. Acolo își pot petrece următorii doi ani din ciclul preuniversitar de învățământ, echivalentul claselor a XI-a și a XII-a.Bursele sunt oferite de Asociația „Ține de Noi”, împreună cu Headmasters’ and Headmistress’ Conference (Conferința Directorilor și Directoarelor de Licee din Marea Britanie), pe baza unui concurs. Aplicațiile pot fi depuse până pe 1 decembrie 2017.Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile (taxele școlare, cazarea și cheltuielile de masă, însemnând în medie între 35.000 și 42.000 lire sterline), însă există și burse parțiale, care acoperă între 50% - 70% din costuri, acestea fiind calculate în funcție de venitul brut al familiei.Elevii au posibilitatea de a studia timp de un an într-o școală britanică de cea mai înaltă calitate, cum ar fi Epsom College, Dullwich College, Bedford Modern School, Hampton School ș.a.m.d. De asemenea, ei își pot dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză, își pot face noi prieteni din diferite culturi și pot experimenta și aprecia cultura și tradițiile din Marea Britanie. În anii trecuți, peste 100 de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenți la facultăți eminente, precum Oxford, Cambridge, London School of Economics.Condițiile pentru a putea aplica este ca elevii să fie înscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, venitul părinților să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 de lire și să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie.Toate materialele pentru depunerea dosarului, precum și toate detaliile privind acest program se găsesc la adresa www.tinedenoi.ro.