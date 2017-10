Nu ratați!

Bursă pentru un an de liceu în Italia

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ne-am obișnuit să le vedem la toate colțurile și deja le asociem cu interesul pentru prostirea românului dornic de împrumuturi pentru a-și satisface cele mai diverse necesități. Nimic mai mult. Și, totuși, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a sosit o invitație mai mult decât tentantă: primul proiect din acest an, Bursa Intesa Intercultura, ce se adresează elevilor cu rezultate excepționale, oferindu-le posibilitatea de a câștiga o bursă de studii pentru 1 an de liceu (clasa a 10-a sau a 11-a) în Italia. Grupul Intesa Sanpaolo și Banca Intesa Sanpaolo România oferă o bursă în valoare de 12.000 EUR, sumă care acoperă toate cheltu-ielile necesare, inclusiv transportul și cazarea. La acest program pot participa elevi de liceu din România, născuți între 01.01.1991 - 31.06.1993. Bursa Intesa Intercultura oferă câștigătorului șansa de a petrece un an într-o familie italiană, fiind complet intregrat în mediul familial și școlar. Astfel, va avea posibilitatea de a învăța limba italiană, de a-și lărgi orizontul cultural și de a lega prietenii interesante. Selecția se va face în mod obiectiv, în Italia, de catre Fundația Intercultura, coorganizatoare a acestui program. Procesul de selecție constă în două faze: 1. trimiterea formularului de aplicație și al celui despre situația școlară (fază eliminatorie) 2. interviu și testare psihologică Data limită până la care aplicațiile ce le găsiți pe site-ul www.intesasanpaolo.ro este 25.02.2008, ora 08:30 dimineața. Candidații care vor trece în faza următoare a procesului de selecție vor fi contactați până la data de 29.02.2008 pentru a primi detaliile urmatoarei etape.