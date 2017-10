Bursa admiterii în liceu atinge apogeul. Intru sau nu intru, daţi-mi un răspuns!

Bursa admiterii în liceu atinge apogeul. Intru sau nu intru, dați-mi un răspuns!

Ieri, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, a fost publicată ierarhia Admiterii 2016 pentru elevii din județul Constanța, primele opt locuri fiind ocupate de elevii cu media 10 pe linie.Ierarhia este deschisă de Liceul Teoretic „Traian”, care are doi absolvenți cu 10 pe linie, ca de altfel și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, cărora li se alătură Școala „Lucian Grigorescu” din Medgidia, Școala „Gala Galaction” din Mangalia, Școala „George Enescu” din Năvodari și Școala nr. 24 „Ion Jalea”.Urmează șapte elevi cu media de admitere 9,99, alți 10 cu media 9,97, cinci cu media 9,96, unul cu media 9,95, plutonul celor cu media 9,50 care au cele mai multe șanse de intrare la cele trei licee considerate de top în municipiul Constanța încheindu-se la 432. Cu medii de admitere între 9,49 și 9 sunt peste 550 de elevi constănțeni.În partea a doua a ierarhiei județene, respectiv cu medii de admitere sub 8,99 și până la 8,50 sunt 600 de candidați, iar de la 8,49 până la 8, alți 500.Cu media de admitere sub 5 în județul Constanța, anul acesta, își vor găsi un loc în liceu vreo 800 de elevi, evident că marea majoritate din mediul rural, acolo unde știm prea bine cu cât „hei-rup” se trece clasa.Dar apropo de mediul rural, nu putem să nu semnalăm o situație cel puțin bizară la Școala nr. 1 din Făurei, unde cu medii de absolvire relativ mari elevii abia au luat medii de 2 la Evaluarea Națională. Spre exemplu, cel cu media din gimnaziu de 8,89 a obținut 2,62 la Evaluare, la fel alt coleg cu 8,90 a încasat 2,22 la cele două probe scrise, un altul cu media 8,34 abia s-a lipit de media 1,87. Iar la Școala nr. 2 Viile, un elev care a absolvit gimnaziul cu media 9,23 a încasat la Evaluare media 2,67.Pentru câte locuri se duce luptaEvident că zilele acestea se fac calcule, pronosticuri, mai ceva ca la bursa londoneză și de aceea, pentru a veni în sprijinul celor interesați, facem public planul de școlarizare pentru clasa a IX-a.Așadar, la Liceul „Traian” sunt 196 de locuri, la fel și la Colegiul „Mircea” și la Liceul „Ovidius”, la Colegiul „Mihai Eminescu” - 168 locuri, la fel și la Liceul „George Călinescu”, la Liceul „Decebal”, la Colegiul de Arte - 140 locuri, la fel și la Colegiul Pedagogic și la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” - 84 locuri, la fel și la Liceul „George Emil Palade”.La categoria licee tehnologice, la Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații - 168 locuri, la „Dimitrie Leonida” - 112 locuri, la „Gheorghe Duca” - 56 locuri, la „Gheorghe Miron Costin” - 84 locuri, la Colegiul Tehnic Energetic - 140 locuri, la Colegiul „Tomis” - 56 locuri, la fel ca la „Pontica”.