Bulversare în rândul elevilor de clasa a V-a. Patru clase noi înființate în municipiul Constanța, în „buza” anului școlar

După cum se știe, pe 3 iulie, 90 de „absolvenți” de învățământ primar au fost admiși în cele trei clase a V-a, cu medii peste 8,10 în urma susținerii unui examen la matematică, la Colegiul „Mircea”. S-ar părea că, odată cu înființarea celei de-a patra clase a V-a, cei picați mai au o șansă de a deveni mirciști încă din gimnaziu, după cum avea să declare directorul Vasile Nicoară.





„De ce la «Mircea»? Pentru că este atractivă școala. Dacă ar fi trebuit mutați cei trei de la noi sau de la «Traian» ori Școala 30 la o unitate mai puțin solicitată ar fi fost discuții și supărări. Și atunci noi am fost de acord să ne fie suplimentată o clasă a V-a pentru că dispunem și de resurse umane și de spațiu. Ca atare, IŞJ Constanța a redistribuit prea-plinul din școlile pe care le cunosc că întâmpină situația aceasta. Cei mai mulți repartizați vor fi de la Școala gimnazială nr. 30 «Gheorghe Țițeica», în număr de 15. Am pus la dispoziție inspectoratului lista noastră de la examenul de admitere și, pe cât posibil și de dorit, ar fi fost să redistribuie copiii în ordinea descrescătoare a notei obținute la matematică. Așa se face că din cei care au venit până acum niciunul nu are sub 7 nota. O situație mai specială este în cazul a doi elevi de la Școala gimnazială nr. 28 «Dan Barbilian» care au picat admiterea la «Mircea» cu 7,90, dar pentru că unitatea-mamă nu are excedent de elevi, ei nu pot fi transferați prin redistribuirea IŞJ. Sigur că asta naște foarte multe discuții, interpretări, subiectivism, pe bună dreptate. Normal că te superi să vezi că unul cu nota 7 este admis în dauna celui cu nota 7,90. Dar trebuie înțeles principiul de la care s-a plecat”, afirmă prof. Nicoară. Care este de părere că Legea 185/2020 nu a fost suficient popularizată pentru a se implementa reglementarea în timp util în calendarul școlar.



„STOP dezbinării colectivelor de elevi de clasa a V-a”





De altfel, pe aceeași temă a fost inițiată o petiție online intitulată „STOP dezbinării colectivelor de elevi de clasa a V-a”, semnată până în prezent de 1.880 de părinți, în care sunt prezentate consecințele acestei redistribuiri:





„Având în vedere Legea nr.185/ 20.08.2020 și Ordinul de Ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru

anul școlar 2021-2022, care modifică Ordinul 5599/ 21.09.2020, vă aducem la cunoștință următoarele:





• Susținem reducerea colectivului de elevi, dar nu la începutul ciclului gimnazial, deoarece colectivul format în clasa 0 va continua până la finalul clasei a VIII-a, iar măsura impusă în colectivele deja formate are efect și impact emoțional asupra echilibrului psihologic al copiilor, adăugând inclusiv contextul pandemic cu amprenta pe dezvoltarea emoțional psihologică a copiilor;





• Măsura impusă, cu aplicare începând cu acest an școlar, inclusiv pentru clasele a V-a ni se pare neproductivă, chiar abuzivă, atrăgând numeroase probleme în ceea ce privește accesul elevilor la o educație de calitate, stabilirea normelor didactice la nivel de unitate de învățământ, respectiv numeroase nemulțumiri din partea elevilor și părinților;





• Solicităm aplicarea modificărilor aduse de Legea nr 185/20.08.2020, de acum înainte, începând cu clasele pregătitoare, când organizarea se poate realiza încă de la început conform solicitărilor legale privind formațiunile de elevi din fiecare clasă; copiii nu sunt niște obiecte ale unui experiment pentru ca faptele să modifice acțiunile în timpului procesului educațional;





• Legea nu trebuie și nu poate să fie retroactivă, adică să se aplice colectivelor deja formate la dată intrării sale în vigoare. Logică ar fi să se aplice în acest caz numai dacă vorbim despre clase nou formate (clasa a V-a la liceu/colegiu)





• Vârsta copiilor permite gestionarea acestora în număr mai mare de către colectivul profesoral și adăugăm argumentul istoric când profesorii au realizat cu succes și în trecut acest fapt prin experiență desăvârșită, asigurând astfel tratament egal tuturor copiilor de gimnaziu; considerăm astfel că elevilor de clasa a V-a trebuie să li se aplice tratament egal cu cei din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a în cazul cărora nu vor există astfel de schimbări;





• Infrastructură (a se citi spațiile de studiu) nu permite formarea de noi clase;





• Norma de ore a profesorilor care predau în școli este de cele mai multe ori depășită;





• Urmărirea interesului superior al copilului.





• Înmulțirea numărului de clase în contextul pandemic și respectiv riscul de a realiza procesul educațional în 3 schimburi datorită spațiului insuficient poate conduce la creșterea riscului de îmbolnăvire Sars COV 2, întrucât nu există timp suficient pentru decontaminarea spațiilor de învățare, respectiv riscul de a realiza procesul educațional în sistem on line (un sistem nedorit cu eficiență redusă în acumularea de cunoștințe pentru elevi și apariția orelor remediale);





• Anul școlar a început în data de 01.09.2021 și conform legii nu mai sunt posibile reorganizări;





• Elevii vor urma clasa a V-a fără a fi necesară reînscrierea și în mod firesc fără a fi posibil și necesar transferul de la o clasă la altă clasă în aceiași unitate școlară”.





Așa se face că cifra de școlarizare fundamentată în luna decembrie 2020, pe baza unui efectiv la clasă de 30 de elevi, a suferit modificări ce au bulversat total nu numai conducerile unităților de învățământ, dar mai ales colectivele de elevi care se văd în pragul destrămării ca urmare a faptului că din clase urmează să fie mutați unii colegi la alte unități de învățământ. Pe principiul mai sus menționat, în municipiul Constanța, au fost înființate patru astfel de clasa a V-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Școala gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand.