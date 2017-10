Bulgarii ne sporesc vizibilitatea… istorică

Datorită unui proiect european accesat de vecinii noștri bulgari, mai precis de Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, la care sunt parteneri Muzeul Regional de Istorie Ruse și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, peste un an și jumătate, toți cei interesați de vestigiile arheologice și istorice ale Dobrogei vor putea nu numai să le vizualizeze pe telefoanele mobile, dar chiar să le scoată la imprimantă în format 3D. Evident cine are…Așadar, prin intermediul proiectului „Ancient roman cultural heritage interactive visualization for the cross border area between Bulgaria and Romania (ARCHIVE)”, cu o valoare de aproape jumătate de milion de euro, partea românească, adică MINAC, va beneficia, pe o platformă online, de fotografii însoțite de texte, dar și videoclipuri despre opt situri arheologice, printre care Histria, Capidava, Tropaeum Traiani, Sucidava.Pe de altă parte, prof. univ. Plamen Zahariev, managerul de proiect, ne-a asigurat că, peste 18 luni, constănțenii vor fi invitați la MINAC să vizioneze o impresionantă expoziție itinerantă cu replici color scoase la imprimantă în format 3D ale cetăților, dar și ale câtorva obiecte atractive pentru vizitator, acesta fiind viitorul care va atrage tânăra generație de vizitatori. Întrebat cum i se pare muzeul constănțean, în comparație cu cel de la Ruse, universitarul bulgar ne-a declarat că este impresionat de numeroasele vestigii descoperite în urma săpăturilor arheologice.„Probabil că au avut parte de finanțare mai mare din partea Guvernului român pentru excavații. Noi ne dorim să atragem atenția prin acest proiect că am avea nevoie de finanțare pentru arheologie”, a mai spus managerul de proiect.