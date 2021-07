Bulevardul Tomis, pietonal în week-end. Dansuri, muzică, sport şi cărţi bune, în centrul municipiului

Sâmbătă seara, de la ora 19.00, The BOX - Fitness dă startul distracției. Turiştii şi constănţenii au ocazia să descopere combinația perfectă de antrenamente funcționale cu greutăți, exerciții cu greutatea corpului, cardio și exerciții pliometrice. Apoi, îşi vor trage puţin sufletul și, de la ora 20.00, sunt invitați la o demonstrație de street dance în compania coregrafilor de la Joy2Dance, o școală de dans și balet care, din 2011, a fost prezentă an de an la cele mai importante concursuri naţionale și internaționale, câștigând nenumărate premii și trofee.









Atât sâmbătă, cât și duminică, începând cu ora 18.00, zona pietonală va fi deschisă şi pentru iubitorii de sport. Va fi open court pentru cei care doresc să joace baschet și badminton.



Duminică seara, va fi prezentat un spectacol al multietnicității. De la ora 20.00, va evolua ansamblul de dansuri armâneşti „Iholu” al Comunităţii Armâne din România, Filiala Constanța, aflat sub coordonarea coregrafului Mirela Goga. Costumele tradiționale, dansul și cântecul grâmoștenesc și fârșirotesc vor crea o atmosferă unică. Momentele de sărbătoare vor fi întreținute apoi de ansamblu de dansuri „Elpis” al Comunității Elene Constanța, coordonat de Teodora Constantin.Atât sâmbătă, cât și duminică, începând cu ora 18.00, zona pietonală va fi deschisă şi pentru iubitorii de sport. Va fi open court pentru cei care doresc să joace baschet și badminton.







Zonă de lectură în Parcul Arheologic





Tot în week-end, împreună cu editura Litera, Primăria Constanța lansează festivalul „Constanța citește“. Astfel, începând de sâmbătă și până la începutul lunii septembrie, 400 de cărți, reprezentând o selecție de bestselleruri, enciclopedii și cărți practice pentru copii, adolescenți și adulți, vor fi la dispoziția devoratorilor de carte.





Zona de lectură va fi amenajată cu 20 de șezlonguri și 40 suporturi mobile de etalare și prezentare a cărților. Mai mult, un magazin de produse sportive va pune la dispoziția celor prezenți numeroase fotolii puf, numai bune pentru relaxare totală. Și asta nu e tot.











Festivalul va debuta sâmbătă, la ora 19.00, cu un concert susținut de Orchestra „Concertino“, coordonată de prof. Livia Tița Bibu. Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria“ Constanța vor crea atmosfera perfectă pentru o seară de lectură. Constănțenii vor avea parte apoi de un recital de poezie - „Poezia muzicii și muzicalitatea poeziei“ susținut de Mirabela Moroșanu și Daniela Cojan. Duminică, tot de la ora 19.00, va fi pusă în scenă piesa de teatru „Plata Birului“, iar săptămână de săptămână surprizele vor continua să apară.





„Proiectul «Constanţa Coffee Break» este deschis celor care vor să transforme centrul orașului într-un punct de atracție, iar weekend de weekend un magazin de produse sportive a pus umărul la organizarea evenimentelor care au făcut din bulevardul Tomis o zonă de distracție şi relaxare. Cei care doresc să se implice în acest proiect pot transmite cereri către Direcția Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, la adresa de e-mail evenimente@primaria-constanta.ro”, precizează purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi.





Cea de-a patra ediție a proiectului „Constanța Coffee Break” aduce noi evenimente în centrul municipiului de la malul mării. De sâmbătă, de la ora 8.00 și până duminică la ora 23:00, bulevardul Tomis intră în vacanță. O mică porțiune din bulevard se transformă în zonă de promenadă, arenă de sport sau ring de dans pentru constănțeni și turiști.