„Blog the Theatre“!

„Bulandra“ caută cele mai interesante bloguri pentru a le transforma în piese de teatru

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul „Bulandra” caută trei bloguri românești pentru a le transforma în piese scurte de teatru, de 30 de minute, care vor fi prezentate în „Blog the Theatre Festival”, din perioada 21-25 mai 2008, din localitatea austriacă Graz, transmite teatrul. Proiectul „Blog the Theatre” are drept scop să cerceteze felul în care simte și gândește generația internetului din țările partenere și să investigheze locurile comune, diferențele, pretențiile, întrebările care există în diversele comunități din noua sferă europeană. Proiectul atrage atenția spre lumea virtuală și integrează un grup semnificativ de mare de oameni interesanți în lumea teatrului. Daniel Popa se va ocupa de managementul acestui proiect în România. Până în luna decembrie, cei trei blogscouts, Daniel Popa, Ana Săndoiu și Laurențiu Bănescu, identifică texte de pe jurnale electronice care pot fi transformate în piese. Cei trei blogscouts vor alcătui o bază de date cuprinzând cele mai interesante bloguri românești din punctul de vedere al conținutului, pe care le vor posta la secțiunea „Forum” a website-ului www.blogtheatre.net pentru ca ele să poată fi votate și comentate de către vizitatorii site-ului. Bineînțeles, vizitatorii site-ului pot aduce noi propuneri de bloguri, astfel implicându-se activ în procesul de selecție. Apoi, în ianuarie 2008, extrase din blogurile selectate vor fi citite în cadrul unei lecturi publice la Teatrul „Bulandra”, iar apoi, până în aprilie anul viitor, urmează să fie scrise piesele de către dramaturgi, pe baza textelor de pe bloguri.