Bugetul învăţământului s-a „votat” 6% şi-n criză

Bugetul învățământului s-a „votat” 6% și-n criză

Ştire online publicată Vineri, 30 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, ieri, că bugetul învățământului pe 2009 va fi de 6% din PIB, inclusiv veniturile proprii, precizând că, în privința majorărilor salariale, acestea vor fi legate de „criteriile de performanță”. „Am respectat legea. Avem un buget, împreună cu veniturile proprii, de 6% din Produsul Intern Brut. (...) Referitor la majorările salariale, va trebui să găsim o formulă și să legăm criteriile de performanță de bugetul Educației, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ținem seama că suntem într-un an de criză și capitolul de Investiții este dimensionat așa cum se cuvine, nu numai pentru că este an de criză, dar pentru că sistemul chiar are nevoie în continuare de foarte multe investiții”, a declarat Andronescu. Anterior, ministrul Educației a afirmat în mai multe rânduri că va include creșterile salariale în proiectul de buget, dar că se gândește la o salarizare diferențiată în funcție de performanțe. „Criteriile vor fi stabilite de o echipă mixtă de lucru, urmând să se aplice, experimental, din semestrul II al anului școlar în curs și, din anul școlar 2009-2010, la nivel național. Aceste criterii au ca scop creșterea performanțelor sistemului simultan cu alocările salariale mai mari, potrivit legii”, a spus Andronescu.