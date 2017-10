Bugetul Educaţiei, pe bucăţici

Bugetul Educației, pe bucățici

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Produsul intern brut este estimat în acest an la 579 miliarde lei, așa încât Ministerul Educației are alocat, în acest an, direct de la bugetul de stat 11,9 miliarde lei, echivalent cu 2,1% din PIB. Sumele menționate sunt cele alocate din bugetul de stat direct ministerelor, însă domeniile Educației și Sănătății vor primi bani și prin alte bugete, precum cele locale sau Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) - ultimul cu un buget de 16 miliarde lei în 2009. Astfel, fondurile alocate Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în acest an, pentru investiții, sunt de 2,9 miliarde lei din totalul de 11,9 miliarde lei, reprezentând 0,5% din produsul intern brut (PIB), potrivit proiectului de buget transmis sindicatelor și patronatelor de către Ministerul Finanțelor.