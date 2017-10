Bucurie mare pentru copiii din Vadu

Structură a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din Corbu, Școala primară Vadu și-a redeschis porțile după ce, timp de doi ani, a fost închisă. „Pe fondul liniștii pe care au căpătat-o părinții prin redeschiderea în acest an școlar a unității de învățământ, sperăm ca rezultatele noastre să fie din ce în ce în ce mai bune. Nu în ultimul rând, suntem bucuroși să știm că ni se va repartiza și un microbuz școlar care ne era foarte necesar, întrucât aveam două trasee diferite de parcurs pentru transportul elevilor”, a declarat primarul localității Corbu, Marian Gălbinașu. Cu același prilej, inspectorul școlar general a menționat părinților prezenți că redeschiderea Școlii primare Vadu se datorează implicării Primăriei Corbu și a Consiliului Local, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. „Vizitând clasele acestei unități școlare cu tradiție, clădită în 1923, am constatat că micuții elevi au nevoie de unele dotări și vom iniția, în acest sens, o caravană sau o acțiune de colectare de rechizite. Cred că fiecare școală are posibilitatea să contribuie cu ceva pentru a oferi copiilor din acest sat o șansă la educație”, a afirmat prof. dr. Răducu Popescu.