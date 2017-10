Brian May, chitaristul Queen, concert în premieră la Bucureşti

Brian May, chitaristul Queen, concert în premieră la București

Chitaristul trupei Queen, Brian May, va cânta în premieră la București, pe 14 martie 2016, alături de Kerry Ellis - una dintre noile senzații de pe Broadway și West End-ul londonez, informează organizatorii.Show-ul care va avea loc la Sala Palatului este inclus în cea de a doua parte a turneului „One Voice”, care cuprinde alte 11 concerte în Europa de Est, programate pentru luna martie a anului următor.Potrivit Agerpres, biletele pot fi achiziționate începând de joi de pe www.eventim.ro și din rețelele afiliate la mai multe categorii de preț, în funcție de distanța față de scenă: 121,50 de lei, 175,50 de lei, 247,50 de lei, 337,50 de lei sau 436,50 de lei, prețuri la care se adaugă comisioanele de ticketing.May este unul dintre membrii fondatori ai trupei Queen, alături de Freddie Mercury și de bateristul Roger Taylor, fiind totodată compozitorul câtorva dintre cele mai cunoscute piese ale trupei: "We Will Rock You", "I Want It All", "Who Wants to Live Forever" sau "The Show Must Go On". Colaborarea dintre Brian May și Kerry Ellis a început după întâlnirea acestora în Londra, la audițiile pentru "We Will Rock You — The Musical". Brian May a produs albumul artistei intitulat "Anthems", care a fost promovat de un prim turneu susținut împreună în 2011.