Breviar educaţional de vacanţă

Breviar educațional de vacanță

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Școală de vară pe tema problemelor comunității În perioada 6-11 septembrie, Constanța găzduiește cea de-a treia ediție a Școlii de vară „Învățarea prin servicii în beneficiul comunității. Unitate în diversitate”. Asociația de Educație Civică - Filiala București, și Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civică Constanța, organizează în parteneriat cu Ministerul Educației, Cer-cetării și Inovării, Inspectoratul Județean Constanța și Am-basada SUA la București, cea de-a III-a ediție a Școlii de vară „Învățarea prin servicii în beneficiul comunității - un alt tip de învățare”. Tematica abordată în acest an este „Unitate în diversitate”. În cadrul școlii de vară, vor fi organizate activități de formare pentru elevi - dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, activități de voluntariat pentru ecologizarea plajei și a spațiilor verzi, activități culturale, activități sportive - pentru promovarea valorilor democrației, cu un accent deosebit pe: unitate în diversitate, multiculturalitate, toleranță, multilingvism. Elevii participanți vor identifica probleme ale comunității - școlare, locale, regionale, etc - și vor realiza proiecte în vederea soluționării problemelor identi-ficate. Față de edițiile anterioare, actuala ediție cuprinde și participarea unui grup de profesori care predau limba și literatura engleză (câștigători ai concursului „Cele mai bune lecții de civică”, ediția 2008-2009), urmărindu-se promovarea valorilor democrației în cadrul orelor de engleză. La activitățile din proiect vor participa opt echipaje - elevi și profesori - din județele Călărași, Constanța, Cluj, Galați, Giurgiu, Prahova, Suceava, precum și reprezentanți ai Ambasadei S.U.A la București, ai Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și Inspectoratului Școlar Județean Constanța, reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor unor comunități etnice din județul Constanța. În tabăra din Eforie Sud - „Cu viața mea apăr viața” Duminică, 6 septembrie, în tabăra Eforie Sud se dă startul Concursului cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața’’, în organizarea Ministerului Educației Cercetării și Inovării, Ministerului Tineretului și Sportului și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea’’, Direcția Județeană pentru Tineret Constanța. Până pe 10 septembrie, în tabăra Eforie Sud, 128 elevi, componenți ai echipajelor câștigătoare ale etapei inter-județene din 15 județe însoțiți de 32 cadre didactice vor participa la faza națională a acestui concurs cuprins în Calendarul activităților educative extrașcolare 2008. Universitatea „Ovidius” - „Ovidius, Mit și Exil (Literar)” Între 10 și 12 septembrie, la Universitatea „Ovidius” Constanța (campus) va avea loc conferința „Ovid, Myth and (Literary) Exile” / „Ovidius, Mit și Exil (Literar)” sub egida Catedrei de Engleză a Facultății de Litere și a Centrului de Cercetare Interferențe Culturale. Vor participa peste optzeci de invitați de la centre universitare din țară și din străinătate, între care participanți marcanți care vor prezenta lucrări în plen: Stephen Prickett, profesor emerit, Universitatea din Kent, UK, Sean Matthews, director al Centrului de Cercetare D.H. Lawrence, Universitatea Nottingham, UK și Irina Pană, profesor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București. Evenimentul are importanță pen-tru lumea academică din România și din lume, dar și pentru imaginea orașului și a regiunii, având în vedere legătura poetului latin Publius Ovidius Naso cu cetatea Tomis. Date despre programul conferinței se pot afla de pe website-ul universității. Sunt invitați să asiste la lucrările conferinței toți cei interesați de tematica abordată. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – BALCOR IX, la final Duminică, 6 septembrie, Acade-mia Navală „Mircea cel Bătrân” găzduiește ultimele prelegeri din cadrul celei de-a IX-a ediții a conferinței balcanice de cercetări operaționale BALCOR 2009. Evenimentul, organizat în colaborare cu Univer-sitatea din București, Academia Română și Universitatea Tehnică de Construcții, a reușit să faciliteze schimbul de informații științifice și tehnice din domeniul cercetărilor operaționale la nivel interna-țional, în special din țările balcanice. Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu” - „Interculturalitate România-Japonia” Duminică, 6 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” se încheie o nouă etapă a proiectului „Inter-culturalitate România-Japonia”. Desfășurat sub titulatura de Co-locviu Național Anual, evenimentul a marcat aniversarea a 50 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Pe parcursul celor trei zile, au avut loc prezentări și lansări de carte, conferințe și dezbateri pe tema proiectului, la care au participat membri ai Uniunii Scriitorilor și ai Societății de Haiku din Bacău, Cluj, Iași, București, Râmnicu Vâlcea și Constanța. Evenimentul este organizat de Societatea de Haiku din Constanța, prezidată de prof. Aura Văceanu, în colaborare cu ISJ Constanta și unități școlare din județ sau din alte orașe și județe din țară. Proiectul „Interculturalitate România-Japonia” se încheie pe 23 decembrie, de Ziua Interna-țională a Japoniei - ziua de naștere a Împăratului Akihito.