Bravo lor, cinste profesorilor! Cine sunt olimpicii constănţeni calificaţi la Naţionale

Bravo lor, cinste profesorilor! Cine sunt olimpicii constănțeni calificați la Naționale

O parte dintre olimpiade și-au disputat fazele județene în urma cărora s-au ales cei mai buni elevi constănțeni care vor merge mai departe să-și dovedească nu numai capacitățile, dar și valoarea învățământului de la mal de mare. Și, slavă Domnului! mereu s-au întors cu fruntea sus!Ne facem o datorie de onoare din a-i da publicității pe acești elevi merituoși, felicitând profesorii sub îndrumarea cărora se pregătesc și pentru a nu mai fi blamați că nu facem altceva decât să căutăm scandalul.Așadar, la faza națională a Olimpiadei de fizică, ce se va desfășura la Vaslui, în perioada 4-8 aprilie, vor pleca 18 elevi. Ei sunt: clasa a XII-a - Ioan Ignat (Colegiul „Mircea”), clasa a XI-a - Diana Andreea Catană și Maria-Miruna Răduț (CNMB) și Mujdaba Akau (Liceul Internațional de Informatică), clasa a X-a - Mircea Daniel Sârbu și Gerea Paul Haidu (CNMB), clasa a IX-a - Calila Hakan și Răzvan Ursu (CNMB), Alexandru Oprea (Liceul Internațional de Informatică), clasa a VIII-a - Mihnea Georgescu (Școala „Gala Galaction” Mangalia), Răzvan Petru Efrim (Școala Spectrum), Teodor Oprea (Liceul „Ovidius”), clasa a VII-a - Octavian Jitea (Liceul „Ovidius”), Rareș Dumitru Butilcă (Liceul „Traian”), Traian Enache (CNMB), clasa a VI-a - Răzvan Pușcașu și Daniel Boni (Școala Spectrum), Vlad Ion (Școala „Tudor Arghezi”).10 calificați la Naționala de limba românăSpre deosebire de colegii lor calificați chiar și câte trei pe ani de studiu, la etapa națională a Olim-piadei de limba română s-au calificat doar 10 elevi. Cei patru de la gimnaziu care vor pleca în perioada 6-8 aprilie la Buzău sunt: Menuha Popovici (a V-a, Școala nr. 29 „Mihai Viteazul”), Antonia Nicoară (a VI-a, Școala „Constantin Brâncuși” Medgidia), Sonia Cornea (a VII-a, Școala nr. 7 „Remus Opreanu”) și Diana Vrabie (clasa a VIII-a, Liceul „Ovidius”).Pentru nivelul liceal, etapa națională a Olimpiadei de limba română se va desfășura în perioada 6 -11 aprilie, la Târgu Mureș. Pentru aceas-tă etapă s-au calificat Alexandra Brojbă (a IX-a, Liceul Teoretic „N. Bălceascu” Medgidia), Maria Cer-nat (a IX-a, Colegiul „Mircea”, Abduraman Suher (Liceul Inter-național de Informatică) și Julia Ana-Maria Radu (Colegiul „Mircea”, ambele clasa a X-a), Sorin Chiriță (a XI-a, Liceul „Ovidius”), Valentina Jianu (a XII-a, Liceul „N. Bălcescu” Medgidia).Săptămâna viitoare îi vom afla și pe ceilalți elevi constănțeni pentru care a învăța nu este o corvoadă, ci un mod de viață pentru vârsta lor.