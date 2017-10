"Brâncuşi 2016" - Ex Libris, la final

"Brâncuși 2016" - Ex Libris, la final

Astăzi, de la ora 18, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va avea loc evenimentul de închidere a expoziției temporare „Brâncuși 2016” - Ex Libris, prilej cu care vor fi decernate diplome participanților care au concurat la realizarea expoziției.Inițiat cu prilejul a 140 de ani de la nașterea marelui sculptor, evenimentul pilot va fi continuat începând din anul 2017 cu o Bienală Internațională Ex-Libris Constantin Brâncuși.Organizat sub înaltul patronaj al Comisiei Naționale a României UNESCO, evenimentul are în echipa organizatorică nume cunoscute din domeniul artelor: conf. univ. dr. Florin Stoiciu (manager de proiect) și asist. univ. dr. Răzvan-Constantin Caratănase (curator), ambii din partea Universității Naționale de Arte din București - Facultatea de Arte Plastice - Departamentul Grafică, prof. univ. dr. Adriana Lucaciu, responsabil proiect la Universitatea de Vest din Timișoara, prof. dr. Aurel Bulacu, responsabil proiect la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, iar din partea Universității „Ovidius”: prof. univ. dr. Daniela Hantiu, responsabil proiect, Gina Costescu, masterand (curator), lect. univ. dr. Lelia Rus (curator), lect. univ. dr. Sânziana Romanescu (curator).Următoarea destinație a expoziției temporare „Brâncuși 2016" Ex Libirs este Muzeul de Artă din Tulcea.