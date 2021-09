Bombă în lumea culturală! Fiul maestrului Oleg Danovski vrea să retragă numele Teatrului de Operă şi Balet

Nemulţumirile acestuia fac referire, desigur, şi la scandalurile care au apărut în ultima perioadă în vechea cetate a Tomisului, dar şi la faptul că, de foarte mult timp, teatrul nu a mai inclus în repertoriul său nici un spectacol regizat de către tatăl său, al cărui nume a rămas prins emblematic pe frontispiciul operei constănţene, el fiind cel care a creat la Constanţa unicul teatru de balet clasic şi contemporan din ţara noastră.





El spune că, la momentul constituirii Teatrului Naţional de Operă şi Balet, i s-a cerut acceptul pentru ca numele părintelui său să fie folosit pentru această instituţie. La momentul respectiv, mai existau în repertoriu două spectacole ale maestrului Oleg Danovski, pe care fiul le-ar fi repus în scenă şi urma ca şi alte lucrări să aibă acelaşi parcurs. Gândindu-se că lucrurile vor urma această cale, el a fost de acord cu includerea numelui maestrului în titulatura teatrului.





Apoi, ce să vezi? Surpriză…În anul 2008, a fost scos la pensie, spune el, într-un mod impropriu (abuziv) de către conducerea teatrului, respectiv Daniela Vlădescu, fapt ce a generat un proces în urma căreia instituţia a fost obligată să îi plătească şase luni de salariu, la care s-au adăugat daune morale.





„Din cauza acestui fapt, în momentul în care am solicitat o relaţie contractuală pentru întreţinerea celor două lucrări care mai rămăseseră în repertoriu, feedback-ul instituţiei a fost că nu este dispusă să îmi remunereze această muncă. Ţinând cont că, din punct de vedere contractual, eram singurul abilitat la întreţinerea celor două lucrări, am fost forţat să le retrag din motivul sus menţionat. De atunci, a apărut întrebarea: dacă instituţia ce poartă numele Oleg Danovski, mă determină să retrag ultimele două lucrări ce purtau numele Oleg Danovski, care ar mai fi justificarea prezenţei acestui nume pe frontispiciul Teatrului de Operă şi Balet din Constanţa? La acest moment, Daniela Vlădescu mi-a spus că în contractul meu apar cele două spectacole, dar nu şi că trebuie să mă plătească şi atunci le-am spus, gata, se închide cutiuţa. M-au determinat să le scot din repertoriu, până în 2008 se jucaseră pe scena TNOBD. În momentul în care mi-am încheiat activitatea, nu am mai călcat pe la teatru. A rămas doar numele, pe o cutie goală. Ca să fie numele pe cutia goală, când începe să şi pută, iei numele să îl salvezi, pentru că nu se poate altfel“, a precizat fiul regretatului maestru.





Tocmai de aceea, a adăugat Oleg Danovski jr., acum, îşi doreşte din tot sufletul retragerea numelui din titulatura teatrului.



„Scandalul generat de o bună perioadă de timp, de familia Cherecheş, aduce un imens prejudiciu acestui nume, pe care îl consider a fi un adevărat brand şi pe care am obligaţia morală de a-l apăra. Datoria mea, faţă de brandul pe care îl am, este să îl scot din orice hazna, lucru pe care îl voi şi face”, a mai spus Danovski.





