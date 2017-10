"Bomba" explodează la LPS Constanţa! "Dărâmăm şi ce a mai rămas din sportul românesc"

"Bomba" explodează la LPS Constanța! "Dărâmăm și ce a mai rămas din sportul românesc"

Începând cu anul școlar 2017-2018, secțiile de club sportiv care în anul școlar curent funcționează ca structuri arondate unor unități de învățământ trebuie să se organizeze fie ca structuri ale unor cluburi sportive școlare cu personalitate juridică, fie ca unități cu personalitate juridică, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate de Ministerul Educației.În județul nostru funcționează două cluburi sportive școlare: CSS 1 Constanța și CSS Medgidia, iar afiliate sunt CSS-Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, CSS-Palatul Copiilor și CSS-Liceul „Ion Bănescu” Mangalia.Prima sursă la care am apelat pentru mai multe informații a fost inspectorul școlar pentru educație fizică Dragoș Ciucan.„Ministerul Finanțelor a emis o notă, dar realitatea e cu totul alta. Nu se rezumă numai la alipirea unei unități cu personalitate juridică, ci implicațiile sunt pe mai multe planuri. Sper să se revină asupra deciziei. De la editarea unei note și până la punerea ei în practică este cale lungă. În perioada 12-14 martie, va exista o întâlnire la nivel național a inspectorilor școlari de educație fizică, prilej cu care vom discuta foarte serios care ar fi urmările unui asemenea demers. La ora actuală, nu avem nimic concret, ceea ce ne permite să mai sperăm”, a declarat prof. Ciucan.Ținând cont de cele două alternative oferite de Ministerul Educației, l-am întrebat pe prof. Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program sportiv, dacă va reactiva Clubul Sportiv Școlar nr. 2 ca personalitate juridică.„Întrebare la care nu am răspuns. Nu știu. A fost o luptă seculară, în anul 2002, să se unifice partea de pregătire sportivă cu partea de pregătire școlară. Moment la care a apărut LPS-CSS, după care ne-am transformat în LPS simplu. Pentru că Legea educației spune despre învățământul sportiv că poate funcționa pe lângă alte unități ca structură arondată unei alte unități de învățământ de același nivel. Și încă o prevedere: secțiile de club sportiv școlar care funcționează pe lângă o altă unitate de învățământ sunt finanțate de la bugetul de stat. Cele opt secții de club școlar care funcționează pe lângă Liceul cu Program Sportiv înglobează 19 catedre și circa 400 de elevi, fiind probabil cele mai ieftine din toată țara, pentru că toată baza materială este a Consiliului Local. În aceste condiții, CSS plătește doar salariile și cheltuielile materiale legate de competițiile sportive.Toată treaba se pare că pleacă de la Ministerul de Finanțe, care a fost deranjat de dubla finanțare, dar care este prinsă în Legea educației. Este rețeta cea mai eficientă de a dărâma și ce a mai rămas din sportul românesc. Va costa mai mult această spargere decât în prezent. Un CSS independent ca să funcționeze trebuie plătit curent, căldură, apă caldă, apă rece și toate cele”, a precizat prof. Szemerjai.Întrebat dacă a discutat cu Inspec-toratul Școlar Județean Constanța nota transmisă de Ministerul Educației și care a avut ca termen limită data de 20 februarie, același interlocutor s-a arătat foarte indignat.„Eu am primit nota din alte județe, de la colegii mei din Bistrița, Oradea, Alba Iulia, Piatra Neamț, care m-au întrebat ce părere am. Prima dată am zis că-i o glumă proastă! Ceilalți colegi ai mei din țară au fost chemați de inspectorii de specialitate și s-au sfătuit. La noi, probabil că s-a stabilit în consiliul de administrație al ISJ Constanța, pentru că hârtia avea termen limită 20 februarie.Doamna Bucovală nu m-a întrebat nici cât e ceasul. Eu nu puteam să merg la doamna Bucovală să-i aduc la cunoștință că am primit din altă parte, de la Alba Iulia acest material. Știți ceva de el? Mi se părea că treaba trebuia să fie invers. Eu am primit, voi sunteți în belea, în problemă, haideți să vedem cum credeți că se poate rezolva. S-a mai încercat o chestie de genul acesta când era inspector general doamna Buhaiev. Când s-a vrut desființarea CSS 1. Dar atunci m-a chemat și pe mine, și pe Cristina Costara și pe Mustafa de la Palatul Copiilor și am spus că nu se poate face un mega-club cu 19 secții. Și s-a înțeles. De data aceasta nu a existat comunicare. Eu la ora asta teoretic nu știu nimic. Pot să stau liniștit și să aștept să se termine anul școlar. Mi-e greu să stau și să aștept anunțul că LPS-ului i s-a scos inima, cele 19 catedre. Spre exemplu, la tenis de masă, din șapte catedre pleacă șase. La întrebarea inspectorului de specialitate, adresată inspectorului școlar general, i s-a spus că nu este de competența lui și nici a directorului. Punct. Măcar putea să ne întrebe, pentru că răspunsul era indus din adresa ministerului Educației. Eu nu pot să pretind cuiva să-și bage pielea în saramură sau funcția la bătaie.Nu știu ce a transmis ISJ la minister, dar eu m-am apucat să fac memorii la comisiile de învățământ al Camerei Deputaților și Senatului. Pe tot eșicherul politic. La Comitetul Olimpic, la Parlament, la toate federațiile sportive, la Primărie, la Consiliu Județean, la toți cei care știu ce înseamnă Liceul cu Program Sportiv.Sunt produsul Clubului Sportiv Școlar nr. 1, dar la ora aceasta, regret să o spun: e în stare de faliment nedeclarat”, a mai spus directorul Szemerjai.v v vVom reveni asupra subiectului în edițiile viitoare ale ziarului nostru.