„Bolnavul închipuit“, o poveste atemporală pusă în scenă la Teatrul de Stat

Iubitorii de teatru sunt așteptați, în week-end, la cea mai nouă producție a Teatrului de Stat, „Bolnavul închipuit”, bazată pe textul omonim al lui Molière, adus în contemporaneitate sau, mai degrabă, în atemporalitate, de regizorul gălățean Cristian Gheorghe. Cu acest prilej, la teatrul constănțean a avut loc, ieri dimineață, o conferință de presă în cadrul căreia tânărul regizor ne-a vorbit despre abordarea sa asupra textului dramaturgului francez. „Spectacolul e o adaptare după textul lui Molière. Povestea nu se situează nici în clasic și nici măcar în contemporaneitate, ci undeva în atemporal. Nu știu dacă am reușit să descifrez cum trebuie textul, asta va decide publicul. Piesa vorbește foarte mult și clar despre societatea în care trăim și despre felul în care ne-am modificat în timp ca entități”, a spus Cristian Gheorghe. Regizorul i-a încredințat rolul principal, al bolnavului închipuit, lui Marian Adochiței, „actorul său preferat de la Teatrul de Stat”, căruia îi pregătește, pentru ultima săptămâna de repetiții, „niște surprize foarte dure”. Prezent, de asemenea, la conferință, Marian Adochiței a mărturisit că nu are o afinitate specială pentru Molière, din contră, și că personajul Argan înseamnă nu doar compoziție, ci și mult efort fizic: „Nu mă înțeleg bine cu Molière, pentru că nu l-am făcut în facultate, am trecut peste, nu știu exact de ce. Teatrul lui îmi vine puțin nefiresc, și la vorbă și la mers, dar regizorul l-a pus în altă cheie. Fac un personaj de peste 60 de ani, cu defect de mers și de vorbire, și e puțin greuț. Am descoperit că trebuie să mă las de fumat și să fac sport ca să rezist cerințelor regizorului. Mi-e cam frică, ce să zic…”. Provocările rolurilor de compoziție sunt experimentate de majoritatea actorilor distribuiți în spectacol: „Cred că lucrul acesta a fost foarte ofertant pentru ei. Și eu sunt actor, și ne dorim întotdeauna roluri care nu ni se potrivesc, tocmai pentru că te ajută să scoți din tine lucruri pe care probabil nici nu știai că le ai”, a precizat regizorul Cristian Gheorghe. Scenografia spectacolului este semnată de Lăcrămioara Dumitrașcu, „Bolnavul închipuit” reprezentând proiectul său de debut. Nici ea nu a fost privată de „instigări” artistice: „Orice intră în scenă este modificat din punct de vedere scenografic, vizual o să vă surprindă până la șoc”, promite scenografa. Din distribuția spectacolului fac parte: Marian Adochiței, Georgiana Mazilescu, Florina Bulgaru, Lana Moscaliuc, Andu Axente, Laura Iordan, Bogdan Bucătaru, Adrian Dumitrescu, Florentin Roman și Dana Dumitrescu. Totodată, va evolua și trupa de balet: Raimonda Potlog, Larisa Samsonov, Dora Spirescu, Mădălina Stahei, Cristiana Drăgan, Daniela Gârbăcea și Andreea Țuțui. Coregrafia este semnată de Oana Pisaroglu. Premiera spectacolului va avea loc sâmbătă, 8 mai, ora 19, iar cea de-a doua reprezentație va putea fi urmărită duminică, 9 mai, de la aceeași oră.