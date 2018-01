Bobotează pe căldură! Credincioșii s-au călcat în picioare pentru o sticlă de agheasmă

Dacă anul trecut, de Bobotează, din pricina gerului, credincioșii abia au putut ajunge la slujba oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, anul acesta, vremea a fost superbă, la eveniment asistând mii de persoane. Deși slujba a început în jurul orei 11.30, oamenii s-au strâns cu câteva ore mai devreme în fața Catedralei Sfinții „Petru și Pavel“, în speranța că se vor putea întoarce acasă măcar cu o sticlă din apa sfințită de fețele bisericești.Arhiepiscopia Tomisului a pregătit pentru această zi de sărbătoare 150.000 de pet-uri cu apă sfințită. Acestea au fost așezate cu multă grijă pe faleza Cazinoului din Constanța, în formă de cruce, și au fost păzite cu strășnicie de către reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean, cei ai grupării de Jandarmi Mobile „Tomis“, dar și de lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și ai Poliției Locale, care au asigurat măsurile de ordine publică la ceremonia religioasă.Ca de obicei, carele cu apă au fost duse de boi și măgari. Aduși în fața catedralei de câteva ore, între timp, măgărușilor li s-a făcut foame și cum oamenilor li s-a făcut milă de ei, le-au dat să mănânce din colacii care căzuseră pe jos de pe urechile lor.Măgărușul Dolănescu a fost un punct de atracție, mai ales pentru copii, el venind însoțit de stăpânul său tocmai de la Techirghiol și a așteptat cuminte tot timpul să plece pe faleza Cazinoului, unde a avut loc sfințirea apelor. Elvira Muntean, din comuna Holbav, județul Brașov, i-a adus la Constanța pentru al treilea an consecutiv pe boii Boande și Bodor.„Chiar dacă am plecat din Brașov la ora 9.00 și am ajuns la Constanța la ora 17.00, a meritat acest efort. Un preot de aici ne-a rugat să venim și imediat am răspuns solicitării”, ne-a declarat femeia.Arhiepiscopul Tomisului a sfințit apoi apa din mai multe bidoane mari, din lemn. După ceremonia de la malul mării, alaiul a plecat în procesiune pe străzile orașului pentru a împărți Agheasma Mare și celor ce nu au reușit să participe la slujbă.Slujba de Bobotează s-a încheiat cu scoaterea crucilor din apă. Ca în fiecare an, acestea au fost aruncate de către IPS Teodosie. Ca noutate, anul acesta, la Constanța, printre temerari s-a aflat și o tânără în vârstă de 30 de ani, instructor de înot. Deși nu a prins niciuna dintre crucile aruncate în apă, ea s-a declarat bucuroasă și mulțumită că a putut face acest lucru și este hotărâtă să revină și anul viitor.v v vCa de fiecare dată, lumea s-a îmbulzit și s-a îmbrâncit să ia Agheasma Mare, care se săvârșește în amintirea botezării Domnului de către Ioan în Iordan. În acest fel, oamenii au sperat că Dumnezeu îi va ajuta, le va da sănătate și vor avea un an mai bun.„Boboteaza anului 2018 este cu soare și cu temperatură ridicată. Sigur, se vorbesc multe despre această temperatură, important este ca această temperatură ridicată să fie și înăuntrul nostru, în sufletul nostru, o temperatură a credinței curate și înalte. Nădăjduim că anul acesta va fi un an cu lumină și cu bucurie, va fi un an bun, de belșug și de sănătate. De aceea, vă doresc să aveți parte de sănătate, bucurie, un an al luminii, înțelepciunii și bucuriei”, a transmis IPS Teodosie.